可能是因為在台灣的時候當中學的老師久了，我看到什麼不對的事情就老愛及時糾正別人，心裡想著，反正都是為別人好，很有「路見不平拔刀相助」的個性，可是也常常因為這樣得罪人還不自知，但自己卻怎麼也改不了這個多管閒事的個性。

回憶三十年前，女兒在美國讀大學，這期間交了不少男朋友，其中有一名台灣來的男生和女兒走得很近，他建中讀了一半，就隨父母移民 來美。我覺得這個男生對我女兒的態度很不負責，所以我曾明示女兒，轉告他我設下的禁忌和底線，若不能遵守就不要來往。沒想到他叫女兒傳話給我說：「就算你媽媽曾在建中教過課，可是現在是在美國不是在台灣，我也不是他的學生，所以我不接受她的條件和約束。」那時真把我氣得有「虎落平陽被犬欺」的感覺；奈何，我在美國真有「英雄無用武之地」的苦衷。

後來在美國轉行當護士以後，這種老師習性和護士的職責並無相悖，我們照顧病人的心態，也和照顧、教導學生所差無幾，所以我也功德圓滿地做到退休 。

只是我還是不改這種「見義勇為」的習性，或是看到別人做不對的事就即時糾正的習慣。像是看到年輕力壯的人占坐博愛座，而不知讓座給老人，我除了會出言指責，有時也會以身作則地將自己的座位讓出。

在我們住的舊金山 （San Francisco），每個禮拜都會由一家私人經營的垃圾回收公司，將垃圾回收再利用，我在報紙上看過，這種回收後的垃圾屬於私人產業，如有竊取，則屬違法行為，可以報警舉報，懲處其非法行為。

我記得在台灣的時候，垃圾回收的方式和這裡不同，台灣的垃圾車會放著「少女的祈禱」的音樂，大街小巷地穿梭，人們就要將自家的垃圾倒入垃圾車中，解決自家垃圾堆放的問題。

可是到了美國，所有制度和社會型態都不同，這裡的垃圾是承包給私人垃圾回收公司，所以我們市民的垃圾是他們的資產，政府曾三令五申地警告市民：不可從別人的垃圾桶裡面掏翻垃圾，此乃違法行為，屬偷竊罪。住戶在晚間將自己的垃圾桶放置門外的人行道上，垃圾回收公司會在夜間清除、回收。

可是入夜後，就會看到一些專事偷竊垃圾的人（他們的行為像蟑螂、老鼠一樣），頭上戴著像採礦人用的夜間照明燈、推著他們自備的推車、戴著手套，挨家挨戶地翻掏垃圾桶；尤有甚者是兩人一組，一人開車，另一人負責行動；我常會出言告誡，告知他們這是違法的行為，並警告他們，如果再次違規我會報警處理。

除夕前一日，我將兩個垃圾桶擺在人行道後，在花園中修剪枯枝及拔草，看見一個婦人肩上挑著扁擔，扁擔前後有兩個大型的垃圾袋，一看就是垃圾賊，我正想出言教訓，沒想到她竟主動向我打招呼：「阿姨啊，新年快樂，身體健康，年年有餘。」這下子我才到嘴邊的話只好吞下去了，「伸手不打笑臉人」，過年討個吉利嘛。