早就聽說過從美國的西雅圖 （Seattle）坐火車到加拿大的溫哥華（Vancouver）去，一路都是旖旎風光，於是早早計畫著要體驗一次。去年6月中旬，終於成行。

那時在兒子家小住幫忙，他們一家需要到舊金山 （San Francisco）辦簽證 ，我不能跟著去，也不願一個人待在家裡，就決定獨自一個人去溫哥華度假，在網路上很快就下了單，把來回車票都訂妥了。

出發那天，很是興奮，到了火車站，卻找不到票上標示的車次。到服務窗口一問，才明白訂的那張到溫哥華的票是大巴，所幸回程票是火車無疑。還好，大巴也在火車站這裡，出了候車室，到外面就可以看到將要出發的大巴。

想不到同一個營運公司，還有這樣的操作，把火車和大巴的出發地點和抵達地點安排在一起，訂票的網址也是同一個。也罷，如果來去都是坐火車，路線是同一條，景色再美也會審美疲勞；冥冥之中，上蒼幫我糾錯，把往返的路程安排成了不同路線，就讓我能夠看到不一樣的景色。

去程搭大巴行駛高速公路，一路都是崇山峻嶺，並不怎樣驚艷。回程坐的藍皮火車，裡面陳設普通，外觀更是樸素，然而外面的景致卻是絕色。

剛開始是沼澤地帶，跟長江黃河上游有些相似，柔媚安詳。之後水域有些遼闊了，風平浪靜，水波不興，還是婉約。鐵路沿線大約五分之三是水域，剩下的是田園。從西雅圖往俄勒岡州（Oregon）走過，兩邊多是山水，看不到鋪張開去的大片田野。想不到西雅圖北面卻有這樣平坦開闊的大地，恍惚間，如同在中西部穿行。田野裡，會時而看到農家，也會看到牛羊成群悠閒地吃草玩樂。愈往南，水天愈成一色，以為那些水就是太平洋洋面了，但其實這些水還是在海灣裡；更遠的地方是山，山頂被白雪覆蓋。從車窗往前看，可以看到車頭，顯然，車在逶迤前行。鐵軌下就是水面，火車貼著水面穿行，列車終年這樣行駛，倒也從來沒有聽到出過什麼事故。

正這樣想著，列車在一個小站停了，廣播說前方在維修鐵軌。過了一會，又更新情況，說要延誤一個半小時，讓大家下站台去走走，到前端餐車去吃喝。我起身買了一杯咖啡回來後，車子終於緩緩起動。到了西雅圖國王街站，用時已經近七個小時。