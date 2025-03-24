聖若望保祿二世國家朝聖地外觀與教宗銅像。（圖／作者張達聰提供）

近日到首都華盛頓（Washington）東北角的美國天主教大學（Catholic University of America）附近散步，往北走數分鐘後無意中看到聖若望保祿二世國家朝聖地（St. John Paul II National Shrine），這座約五層高的灰白色建築，其正中部分是優美的半圓造形，右側牆面高懸一幅頂天立地彩色半身人像，展示的正是頭戴無邊帽的慈祥教宗 。建築前方廣場上還有比真人高的教宗銅像，他左手持權杖，右手則一如既往地朝民眾親切揮舞。

聖殿一樓有寬敞的門廳和一個精緻肅穆的大教堂，走道盡頭還有個小巧的禱告堂。二樓以上部分平時不開放，故我們從大理石台階直接走到地下室，那裡有保存大量珍貴文物和圖片的永久展廳。我們首先進入一個具一百八十度視角的大屏幕影院，觀看約十分鐘的教宗生平影片。教宗出生於波蘭南方一個小城，本名沃伊蒂瓦（Wojtyla），八歲喪母，父親也在他二十歲初便過世。淒苦的出身和艱難童年使他從小信奉上帝，不辭辛勞地為教會工作，從基層教士做起，逐步晉升為主教和大主教。

沃伊蒂瓦的前任教宗若望保祿一世上任僅一個月，就於一九七八年九月不幸病故，造成罕見的兩個月內連續兩次選舉教宗的局面。出於對前任的景仰，沃伊蒂瓦採用了「若望保祿二世」現名。他是四百多年來首位非義大利 人教宗，也是第一個斯拉夫人教宗。他在任期間不遺餘力地宣揚教會教義、倡導和平，努力開通與不同宗教團體的溝通聯繫。他親自出訪並會見各國領袖，更熱心與各地民眾會面，是歷來出訪最頻繁的教宗。

大廳裡展示了教宗用過的許多珍貴遺物，包括他的紅袍、權杖、手表、銀色小十字架和念珠等。我們也看到他獲贈的許多禮品和獎章，包括達賴喇嘛贈送的金色佛像、小布希 總統頒發的總統自由勳章和美國國會授予的金質獎章等。

若望保祿二世於一九八一年五月在梵蒂岡的聖彼得廣場遇刺，身負重傷，極大影響了他的健康。難以置信的是，仁慈的教宗居然原諒了刺客，還親自去監獄探訪那狠下毒手的歹徒，體現了他無比寬宏的胸懷。本已判無期徒刑的刺客由此被釋放並驅逐出境，後來據說轉信了天主教，而教宗的遇刺還催生了安裝防彈玻璃罩的教廷特別專車。

若望保祿二世於二○○五年去世，成為歷來任期第二長的教宗。他去世九年後，應億萬教徒和民眾要求，教會正式追認他為「聖人」，可謂眾望所歸。美國的教徒早在二○○一年就熱心地籌款購地，創立了「教宗若望保祿二世文化中心」。以後幾經過曲折，不斷擴建，二○一四年正式命名為「聖若望保祿二世國家朝聖地」。

聖殿每天都對公眾開放，經常舉辦各種宗教儀式。能在華盛頓這個博物館和紀念館林立的美麗都市，為廣受尊敬的聖若望保祿二世設立一座莊嚴聖殿，讓信徒和非信徒都能緬懷這位非凡教宗的崇高人格和偉大貢獻，發揚他的無限愛心，使我們的世界變得更加友善平和。