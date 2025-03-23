小時候在台灣看過螞蟻，知道牠喜歡吃餅乾及食物，卻沒見過白蟻，只知會蛀木頭，危害房子。在芝加哥（Chicago）住的是學生眷屬宿舍，家徒四壁全是鋼筋水泥，也未見過白蟻。

猶記得一九七八年我們移居加州 （California）時，家家庭院綠草如茵，花兒朵朵開，絢麗又繽紛，好山好水氣候又佳，直覺人生好幸福。矽谷 （Silicon Valley）成了人人羨慕遷居的好地方，經常見到社區屋子前院插著售屋木牌，堪比早期台灣沒走十幾步就有檳榔攤位一樣的景觀，還目睹有些房子四圍像遊牧民族的蒙古包，蔚為奇觀。

小妹由波莫那（Pomona）來看我們，閒聊時她說：「一走近你們的社區好像變了樣，少了草坪，多了水泥地及紅石磚及小石頭，沒有以前漂亮。」的確如此，物價和工資高漲、裁員又多，買不起房子搬離加州的人也逐年增多。

我們薩拉度加（Saratoga）住宅區，高中生一畢業鄰里間孩子離巢後，老舊房子也已經是七十高齡了。裝修時才發現房子有白蟻。我們懷疑外子電腦室桌子木板下有被白蟻蛀過的痕跡。姊姊和妹妹都告誡：「白蟻很可怕，快處理。」

安排專業人員到現場勘察後，確認有白蟻。在房子四周安裝白蟻監察系統以勘察白蟻活動，同時亦可追蹤到如蟻路、蟻巢及入侵途徑，木頭已經被白蟻蛀過，房子不需包裹燻藥，白蟻公司提供12個月保養期。

簽了約，事後一想，不對，樓下的廁所兼泳池淋浴室的磁磚小裂縫白蟻的問題還在，將來還要汰舊換新。於是兒子又找了一家聖荷西 （San Jose）專治白蟻的大公司。

房子住久了，發現有漏水的毛病，於是換修新水管，發現木板已經浸濕了。換了一根新木頭，接著敲掉廁所與電腦室空間的大理石及木板，又找到第二根發霉的舊木頭，這一折騰又過了幾周，真難為的是那名胖老墨擠在那麼小的空間裡工作。

水管修好，心忖拆掉地板大理石、安裝舊牆壁則可大功告成。沒想到等候櫃子、鏡子、梳妝台燈、新馬桶等材料，停停做做，一間小廁所竟曠日廢時，將近一年才完工。

光廁所工資就要四千六百元，材料費自付，加上之前修水管換木頭一共花掉兩萬多元，這數目令人瞠目結舌視為天價，這是美國一分錢一分貨的鐵證。

原以為換大理石地板是小事一椿，卻動了大刀，真始料未及，超過原先預算，真是牽一髮而動全身。屋子時時要維修保養好才是上策，專業技術人員的工費就要上萬元，這是很難估計的大筆開銷。未雨绸缪居安思危，為老屋加強固本，是這次學到的新教訓。