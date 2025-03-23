前年四月，兒子去西雅圖 （Seattle）參加一個進修課程，我和丈夫決定一同前往，來一次久違的全家旅行。

周五下午抵達西雅圖，因為兒子周一至周五都有課程，只有兩個周六和一個周日可以一起出遊。所以制定旅行計畫時，丈夫和兒子首選最心儀的飛行博物館，但是周末飛行館關閉，遂決定去波音 公司（The Boeing Company）參觀。我對此毫無興趣，計畫一個人在旅館或看書，或坐在窗邊賞湖景，但招架不住父子倆勸說、鼓動，只好勉為其難陪君子。又打算讓他們進去參觀，我在外面散步。結果那天風大天冷，波音公司四周空曠，沒有任何遮掩物，冷風颼颼，無奈只好進去參觀。

一進去看到的是各種飛機模型，最顯眼的是一架波音七三七飛機模型。最近幾年多次飛行，大多乘坐的是波音七三七，所以對此亦甚感興趣。經過介紹，得知波音七三七應用最廣，因為機型輕巧，起飛降落更容易一些；且載客量最為契合國內航線，經濟實惠，所以為各大航空公司首選。

最吸引我的是關於飛機的發展歴史。展廳的牆面上各種圖片、歴史照片、文字說明，簡單清晰地介紹飛機研製、首次試飛、日後的改進等等。波音公司於一九一五年開始研製飛機，早期的飛機主要是運送郵件。造型從最初的簡潔、單一，逐步改進、發展，日益完善、繁複，直至今日的各類機型。特別是一九二一年至一九二三年停泊在草地上運送郵件的飛機，底部像一塊巨大的滑雪板，框架類似農田裡的收割機，外觀笨拙且龐大，猶如一個體型巨大而沒有肌肉的老者。

一面面展牆依序看過去，展示了各個時期的飛機機型，以及駕駛飛機的飛行員的照片，因為有了人和故事，那些看起來形狀各異的飛機，似乎具有了靈魂和生命，開始鮮活起來。一百多年前的人們懷疑最初製造飛機的人，純屬異想天開；此時，卻發現原以為的異想天開變成而今的司空見慣、習以為常。

一邊觀賞，一邊遐想，一邊感慨，全然投入，竟然沒有發現丈夫走過來，在耳邊笑著輕聲說「很認真地在研究啊」，意在調侃我曾在門外說「乾巴巴的飛機模型，肯定不好看」。看來凡事絕對不能先下結論，必須品嘗過、經歴過，才有發言權。

那天的西雅圖清冷，又逢周六，一開門我們就進去，展廳裏除了工作人員，只有我們一家三口，難得清靜，得以優哉遊哉、來來回回地觀賞。各個展廳之間也有一些老飛機的殘骸、部件，我平生第一次對那些冷冰冰的鋼鐵，產生興趣。那一刻，浪漫文藝女秒變嚴謹工程師。

參觀完展廳，進去會議廳觀看影片。影片介紹波音的歴史發展、現在狀況，以及未來展望。在影片播放的間歇裡，有一個工作人員在講台現場講解、回答問題。曾經參觀過很多博物館，影片都是錄製好的重複播放，唯有波音公司是由一個工程師站在台上親自講解，是非常獨特的體驗。

影片的結語，大意是對於未來，我們沒有限制，充滿無限的發展空間。屏幕上，是浩瀚的宇宙，無垠的天空，等待人類去探索。