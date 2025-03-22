四季福圖。（圖／作者李慕雲提供）

在製作今年的笑話一頁時，發現還空著一個角落。而心中已沒有其他笑料可用，自己一時技窮，無法完成。擱置多日後，突然想起幾年前寫下的「四季福」圖，正好派上用場，用來補上那處空白，做一回送福人。

寫這個「福」字的由來，頗為有趣。我妻每年都從華人超市 取回來一個有農曆的那種大月曆，掛在廚房牆上，而我坐在餐桌上的位置，正好面對著它。可是那些月曆的設計，總是千篇一律寫著一個大福字。年年如是、每間超市送出的月曆也一樣，而我每天要對著它好幾個小時。

有一天我倆夫婦早餐後在廚房讀報，我看著那些充滿新春活動的報導，報載我們常去購物的紐約法拉盛 （Flushing , New York）盡是紅色的新春景象，還有書法家寫贈春聯的雅事。

偶爾舉頭，就看見月曆上的大福字。我突然冒出一句：「日日看著福字嫌它俗氣，為什麼月曆牌總是寫個福字呢？」妻子回答說：「福字最受人們歡迎，你能找到另一個更有代表性的吉祥字嗎？」她又說如果聽見有人說「有福了」，那是多麼幸運的事。這一句「有福了」，引起我學寫個「福」字的念頭。

於是我立刻取來一張紅色紙，找到一支粗線條筆，就在餐桌上寫下一個小福字。意猶未盡，覺得一個字太單純，又找來另一張較淺色的紅紙做背景，把福字貼在上面，再在四個角落寫下春夏秋冬四字，就成了我的「四季福」圖。

我把它用作補白，完成了今年的問候卡設計。先拿去給妻子看，她說二種紅色配起來很好看，鮮艷奪目，有新春味，變成了賀年卡。被她指出像賀年卡，我連忙在旁邊補上一句新春吉祥話：「收到四季福，錢包漲卜卜（圓滾滾）。」