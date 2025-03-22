第一次到賭城 與大峽谷遊玩是在一九九○年夏，從洛杉磯（Los Angels）開車到拉斯維加斯（Las Vegas），距離約兩百七十英里。途中經過内華達州（Nevada）寸草不生、人煙稀少的沙漠，抵達「世界娛樂之都」時已近黃昏。住進「卡米洛特酒店（Camelot Hotel）」 。我注意到賭城的住宿、吃喝物美價廉，也許賭城的老闆不怕你吃喝，只怕你不上賭桌輸錢。

我們先帶三位尚未成年的女兒到兒童遊樂場遊玩，接著就沿著拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）漫遊。看著五彩繽紛的霓虹燈、晶亮閃爍的招牌，身處紙醉金迷的氛圍，不禁讚嘆賭城是「世界第一花花世界」。有一家賭場每十分鐘就有噴水及噴火秀，規模奇大讓人側目。它是名副其實的不夜城，有新聞報導稱它是「世界夜間最明亮的城市」。

在「凱撒宮（Caeser Palace Casino）」賭場前，看到成列的黑色凱迪拉克加長車，每部車旁站著穿黑西裝打領帶的男士，不知道他們是保鏢還是司機？猜想當晚一定有黑社會老大或是一擲千金的大賭客蒞臨這間賭場。

凱撒宮賭場外觀仿照古羅馬風格，建築非常壯麗，入口處有大型羅馬式圓柱，内有精雕細琢的雕像，外有美輪美奐的噴泉。未到凱撒宮之前，風聞裡面有白老虎，慕名而來總算眼見為信。如果你是個對賭博沒有興趣的訪客，只要觀覽凱撒宮的氣派，就值回票價。

待女兒就寢後，我們夫婦倆到賭場去見識見識，才注意到這裡的賭客大多以遊客爲主。來賓的穿著，沒有像在蒙地卡羅賭場（Monte Carlo Casino）正式；賭錢的方式，沒有像在澳門 （Macao）賭場的大筆認真。拉斯維加斯式的賭場已漸漸地從「賭博」（Gambling）演變成「玩樂」（Gaming）。它不僅是賭博的聖地，還是購物的天堂，名牌精品，遍地皆是。

如果你不想二十四小時待在賭桌上，第一次到賭城，不妨拿出一兩天的時間，到隔州亞利桑納州 （Arizona）的大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park），或到猶他州（Utah）的錫安國家公園（Zion National Park）及布萊斯國家公園（Bryce National Park）走走。

大峽谷國家公園是美國立國早期成立的國家公園，兩百七十七英里長的大峽谷，是石灰石及砂石的地質，幾千萬年來受到河水沖刷侵蝕所造成。山壁的砂石隨著沖積年代的不同、流經河水沉澱的多寡，在太陽下反射出暗紅色、咖啡色、黃色、米色和土色等。

國家公園的管理局設有繞著景點的遊覽車，每十五分鐘經不同景點接送，遊客可以隨興在不同的景點逗留，用不同的角度觀望那神奇的山巒、遼闊的峽谷、多色的峭壁，景物之雄偉壯麗，令人嘆為觀止。如果你有足夠的時間，可以坐直升機俯瞰這裡大自然的神奇；或參加騎馬隊，馳騁峽谷，瀏覽這裡地質的奇跡；或坐船沿著河谷，仰視造物鬼斧神工刻劃出來的峭壁。

至於錫安與布萊斯兩個國家公園，雖無大峽谷的豪邁氣魄，但是秀麗精緻絕對不亞於大峽谷。從賭城出發，兩地一路，花上兩三天遊覽，絕對值回票價。