何謂「人日」？這是漢族的傳統節日，每年在農曆正月初七慶祝。這個節日的起源可以追溯到古代漢族神話，傳說中女媧在創造世界時，先造出了雞、狗、羊、豬、牛、馬等動物，第七天才造出了人，因此正月初七被定為人類的生日。人日節反映了中國古代勞動人民祈福納吉和求平保安的願望，以及對「人」本身的尊重。

龍年春節前夕，昔日大學同學在手機朋友圈群裡閒聊，住在美國紐約（New York）的鄭同學惦念地說：「似水流年，多想在一起聚聚呢。」另一名住在舊金山（San Francisco）的張同學提議說：「不是說農曆大年初七是人日嗎？那就約定在北美生活的大學同學過人日。」

在美國西雅圖（Seattle）創業有成的呂同學作為本次聚會的召集人，地點在他住屋後院。大年初七一早，我駕車來到他的植物園 ，搬運一棵新年大紅年橘樹去他住家重新裝飾布置。未出國前，呂同學在某大城市園林處工作。移民出國後，他依靠親友支持經營植物園。植物園占地大約三十英畝，每在中國傳統節日，花草樹木供不應求。種花理草，使他有了用武之地。呂同學開心地說：「本地華僑華人 逐年增多，來此買年橘、桃花、富貴竹過節者眾。」

老同學由美國芝加哥（Chicago）、波士頓（Boston）、洛杉磯（Los Angeles），加拿大溫哥華（Vancouver）等地趕至。多年前各位是少年郎，再見時都已兩鬢斑白。

呂同學住屋靠近唐人街的半邊山坡，往下望見華盛頓湖。即使夜幕拉下，但天氣特好，只見遠近湖光水色，城市彩燈輝映。呂同學開懷地說：「名聞天下的蓋茲先生，其豪宅在目見之處。」這一說，引得老同學興高采烈，紛紛踮足舉目張望。

左鄰右里應有幾戶華人家庭，一陣陣熟悉好聽的新年歌傳過來，其間匯入一些異域風情的英文音樂。眼下，七彩燈飾閃閃爍爍，環繞點綴在新年橘樹之間。擺在木棚子下的鋼琴，由一個天真可愛的女孩彈奏，幾個童真的男孩女孩，和著鋼琴聲喜悅合唱。擺滿長條木桌上面的，既有傳統中餐美食，也有豐富西餐。

玩了遊戲後，眾人愈加歡天喜地。輸了的方同學要唱歌，忽然使勁搖晃雙手說：「你們聽聽，剛才不聞鄰居的寵物 犬叫喊，現在拚命大叫，百分百嫌我唱的歌十分難聽。」眾人調侃：「鄰居是白人家庭，他們的寵物犬不會聽中文歌。」方同學撓撓頭皮，佯作愁眉苦臉地說：「鄰居人家寵物犬連我唱新年歌，也要拚命叫喊阻止，可見我唱歌水平影響了他人休息，不唱也罷。」他強詞奪理的理由，令人捧腹。由呂同學邀來過人日的幾個白人、西裔、非裔朋友，他們即時表演的中國功夫，動作有板有眼，增添了濃厚的傳統年節氛圍。

一群放鬆心情的老孩子們首次匯聚在他鄉過「人日」，確實就似穿越時空的少年。鄭同學再次提議說：「歲月如流，不要等得太久，以後爭取每逢新年輪換著在中國、美國兩地過人日，祝天下人幸福喜慶，生日快樂。」