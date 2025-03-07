藍天下的首都水庫公園，前方是三女神雕像噴泉。（圖／作者張達聰提供）

華盛頓（Washington DC）北部有個約25英畝的土地，長年來被柵欄帷幕包圍，普通人猜不透葫蘆裡賣什麼藥。去年六月謎底終於揭曉，空置數十年的荒地平空出現一座全新的水庫公園和休閒中心，成為民眾又一個可自由出入的舒適休憩地。

離國會山莊（Capitol Hill）僅三英里的珍貴土地怎會廢棄經年？原來它起始於一九○五年建造的麥克米蘭砂濾廠（McMillan Sand Filtration Plant），採用黃沙過濾從波多馬克河（Potomac River）引到此處水庫的河水，為首都居民提供生活用水，過濾河水所用的二十座兩層樓高水泥圓筒至今仍整齊地分列場地兩邊，巍然不動地成為歷史見證。

由於黃沙自然濾水速度過慢，趕不上人口增長需求，之後這個水廠被另一處更先進設施取代，於一九八五年停止運作。次年，水庫區的土地被華盛頓市府從聯邦政府 手中購得，卻對如何重建開發舉棋不定，以致風水寶地長久空置，日顯破敗，直到近年才拍板重建。

在所有涅磐重生的建築中，最醒目的當是四面皆玻璃牆的嶄新游泳館。長方泳池的一半是有三條泳道的成人水域，另一半則是供兒童戲水的淺水區。身處光照透徹的漂亮泳館，人們能隨時看到室外的蔚藍天空和美麗景色，令人心胸開闊。在男更衣室內，我看到牆面鋪有精緻的細小瓷磚，並設有單人沖洗間，條件幾與私家浴室相去不遠。

與游泳館連接的是健身房、社區中心和展覽廳等公共場所，民眾除可鍛鍊身體，還可借用設施舉辦慶典之類活動。我那天看到有個家庭正辦生日派對，懸掛彩色氣球，擺放喜慶蛋糕，賓客齊聚，喜氣洋洋。

走出游泳館可見東部地面上安裝的噴水管不停向空中噴射水柱，是夏日裡孩子們樂於穿梭其中的涼快之地。游泳館西面是兒童遊樂場，設有滑梯和鞦韆等各種器具，地面鋪設軟綿綿橡膠片保護兒童安全。

修葺一新的公園裡有個露天劇場，可作表演和集會之用。寬大草坪的兩邊是平坦走道，裝設雙、單槓之類健身器材；我也去嘗試鍛鍊，但只拉了兩下單槓就力不從心，自嘆廉頗老矣。走近馬路邊能看到一個美麗噴泉，中央的大理石圓盆基座上站立三個背靠背的美麗女郎銅雕像，水流從她們的頭和肩膀往下飛濺，倒像在慶祝潑水節。原來這噴泉早於一九一二年就端立於此，塑造的是希臘神話中光明、歡樂和綻放三女神。

水庫公園和休閒中心其實僅占據曾經的砂濾廠部分面積，其餘的計畫建成公寓住宅和商場等設施，形成宜人住宅區，前程不可估量。