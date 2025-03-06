早期的台灣經濟蕭條 、百廢待舉，眷村的生活尤其拮据、貧困，雖然鄰居們來自五湖四海，說著不同的方言、擁有不同的生活習慣，可是並不影響鄰里之間的和諧，大家總是互相幫助，這是眷村特有的文化。

記得小時候，媽媽常常去鄰家幫忙，她總說：百年修得同船渡，大家遠離家鄉，在台灣相遇就是有緣，應該互相照顧，誰家有事就去幫忙搭把手。例如：下雨天幫忙收衣服，幫助有病人的家庭照顧小孩、準備餐食；媽媽廚藝高超，不論南方美食或者北方麵食，都很拿手，頗受鄰居們歡迎。

每逢年節，也是媽媽最忙碌的時刻，她總是不厭其煩地協助那些不會做家務事的年輕夫妻們，教他們如何包粽子、蒸年糕、灌香腸、醃臘肉等，不管哪一家有事，或是忙不過來的時候，第一時間就是來找媽媽商量，就算媽媽正在吃飯，也會馬上放下碗筷，她樂此不疲，每天忙得不亦樂乎。

我們擔心她過於操勞影響健康，而她總是說：「沒事的，只是搭把手而已」，「搭把手」的意思是伸手幫忙，一個簡單的動作解決關鍵問題。

奧樂齊（Aldi）是總部在德國 的一家廉價連鎖超市，特點是直接與供應商聯繫，節省下來的利潤 返還給消費者。缺點是沒有免費購物袋，顧客必須自己想辦法打包，前幾年在我們居住的奧馬哈市（Omaha）的附近開了一家店。

月初我和先生去奧樂齊採購，他去排隊結帳時，我則在出口處附近等待，這時一名年輕的母親，正站在架子旁邊打包，她左手抱著熟睡的小嬰兒，右手輕柔、緩慢地將食品放入自備的購物袋中，她小心翼翼的動作，可以看出她不想吵醒懷中的孩子。

她買的東西比較多，單手操作不方便，看到這情形，我想到媽媽說的「搭把手」，忍不住走上前微笑問：「我可以幫你的忙嗎？」她看了我一眼，微笑點頭問：「你可以嗎？」我說：「沒問題」，我將柺杖放在台子上，一面幫她裝貨，一面和她閒聊，這是她們的第一個寶寶，小女娃還沒滿月呢。

在另一邊打包的白人中年女士對我們微笑點頭，我們也報以微笑，那名中年女士打包完畢後經過旁邊，對我眨了一下右眼、給我一個會心的一笑，還忍不住揮揮手，我微笑點頭回應，感覺很溫馨。打包完畢，我轉頭問：「需要我幫妳把購物車推出去嗎？」她含笑應允，先生和我一起幫她把購物袋裝上車，她十分開心地向我們道謝，互道有美好的一天。

母親常說：「人與人之間要互相幫助，如果有能力的話，搭把手、出一分力才能心安」。

這天風和日麗，空氣清新，讓人神清氣爽，心安理得。