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一○一跨年煙火

李嘉音

欣賞台北一○一跨年煙火一直是我心中的夢想，今年剛好女兒在台灣（Taiwan）舉辦婚宴，而她的假期也僅限於聖誕節期間，於是我們全家買了機票，在台灣待了一個多月，決定要好好欣賞心心念念的一○一跨年煙火。

小女兒在杜拜（Dubai）當老師，寒假回台灣，我們相約一起看煙火，她興奮不已，但我們對於最佳觀賞地點毫無頭緒，只能四處打聽，並從朋友那裡得到了一些建議。

跨年夜當天，為了避免找不到廁所，我在六點鐘吃完晚飯後便不敢再喝水。我和女兒先來到一處友人推薦的小巷，這裡人潮不多、相對清靜，但缺點是巷子狹窄、兩旁建築物高聳，恐怕無法完整欣賞煙火，我們決定再找其他地點。

我記得一位攝影師朋友曾提醒，要注意風向，若風勢朝自己這邊吹來，煙火施放後會被煙霧籠罩，看不清精彩畫面。幸運的是，當晚天氣不冷且無風，我找了一個視角，確保攝影機能拍到漂亮的煙火。到了十點，交警開始在斑馬線上架設護欄，於是我上前詢問是否即將封路，警察回應：「對，等一下會有很多人坐在路中央。」聽到這話，我和女兒趕緊搶占最佳位置，當時車流仍然繁忙，只有我們大膽地坐在馬路上。不久後，愈來愈多民眾聚集，大家鋪起毯子、架設三腳架，甚至開始野餐，準備長時間等待。

就在跨年倒數即將開始時，意外發生了。一輛救護車突然駛入，響亮的警笛聲蓋過了倒數聲，並且衝散了圍觀人潮，我驚訝地對女兒說：「怎麼會這麼巧？就在倒數開始的時候」。所有人紛紛四散奔逃，原本占好的位置瞬間大亂，但人群很快又重新找尋新位置，我也趕緊舉起手機拍攝煙火。原本以為煙火兩三分鐘就結束，沒想到當晚竟然加碼放了六分半，我的手舉到發痠，卻不敢放下，生怕錯過任何精彩畫面，最終，所有美麗的瞬間都被記錄在手機裡。

煙火結束後，真正的挑戰才剛開始。我和女兒立刻往捷運站方向移動，沒想到捷運站入口被人潮堵得水泄不通，我們被困在門口足足45分鐘，進不得、退不了。女兒決定改搭Uber，然而車輛也無法進來，於是她查看地圖上的交通狀況，發現我們必須先走出擁擠的紅色交通區域，才能成功叫車。

當時已經凌晨一點多，我憋了一整晚，終於在象山公園旁找到一排臨時廁所，沒想到竟然是蹲式的，這還是我第一次遇到這種設計。

解決完生理需求後，我們繼續往外走，沿路全是人潮，原本想騎Ubike回家，卻發現所有的車都被借光了。最後，我們只能不停步行，不知道走了多久，終於走出紅線區，成功叫到Uber，這位司機十分聰明，專門在外圍載客，順利將我們安全送回家。

這場夢寐以求的一○一跨年煙火雖然讓我如願以償，但返程的經歷卻是苦不堪言，讓我不敢再來一次。朋友笑我：「你這個年紀還玩這種年輕人的遊戲？」但我慶幸當晚風和日麗，沒有像往年一樣，煙火剛放第一炮就被濃煙籠罩，讓後面施放的煙火全被遮蔽，或是下雨之類的。雖然折騰了一番，但從頭看到尾，也算圓夢了。

後來才知道原來一○一還有個正面，那邊可以欣賞影片和歌手唱歌。要不要再來一次？如果沒有一個完善的「逃生計畫」，下次還是不要輕易嘗試了。

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