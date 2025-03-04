退休後我想去看世界，但不懂英語，不敢單獨去外國旅遊。恰好幾位英語很好的老年朋友邀我去歐洲多瑙河（Danube River Europe）乘郵輪 ，正中我下懷，便整裝出發。

我們團隊九人，年齡最大八十四歲，最小也已七十一歲，其中還有兩位先生拄著柺杖。到德國慕尼黑（Munich）後，導遊接機到多瑙河郵輪休息，等第二天早晨上岸遊覽。

雷根斯堡（Regensburg）是德國著名旅遊聖地，高聳入雲的哥德式尖頂教堂、中世紀建築典範的石橋、飽含滄桑的羅馬式和哥德式老城，雖經歷數百年歲月的洗禮和戰爭的蹂躪，卻保存完好，名列世界遺產。

導遊講英語，我一句都聽不懂。幸好事先做了功課，看著打印好的中文資料，應該和導遊說的差不多。二小時步行觀光 後，朋友們都回郵輪休息了，可我遊興正濃，便獨自一人按照資料上的景點繼續參觀。

因沒有辦網路國際漫遊，無法查谷歌（Google）地圖。所以我事先從郵輪服務台要來地圖，並請他們指明郵輪停靠點和景點位置，按圖索驥開始自由行。

遊覽多瑙河畔的小古城，只要記得河的方向總能回來。迷路時拿著地圖問當地人，用手指著郵輪停靠的碼頭，他們就會幫我指明方向。這樣膽子大了，觀光的欲望更強烈了。一句德語都不會的文盲，竟然圍著古城，把所有景點跑了一遍，直到傍晚船將離岸前一小時，才悠哉返回。

有了這次經驗，之後郵輪每到一個城市，我都獨自走遍所有景點。畢竟多瑙河畔的景點都是小城，我這個外語文盲還能夠應付。但郵輪到達奧地利首都維也納（Vienna）時，便是真正考驗我的時刻了。

郵輪停靠在維也納市區的邊緣，到市中心要坐地鐵，我們用完早餐就搭地鐵去美泉宮（Schloss Schönbrunn）。這是一座充滿巴洛克藝術的皇家建築，曾經是神聖羅馬帝國、奧地利帝國和奧匈帝國的御用宮殿。其華麗和規模僅次於法國凡爾賽宮（Palace of Versailles），是著名的世界遺產。

大夥在景區乘觀光車轉一圈就累了，準備回船上。可我不願放棄這麽難得的機會，準備進皇宮參觀，但又怕回程迷路，想找懂英語的同行，結果竟無一人敢和我走，大夥還笑說不相信我能摸回來。無奈之下只好硬著頭皮獨自闖蕩。好在路人都熱情指教，許多年輕人甚至還會打開手機查地圖指路。我不僅參觀了金碧輝煌的皇宮，還去享譽世界的音樂聖地──金色大廳（Goldener Saal）等景點打卡。轉了無數次地鐵和電車，順利回到郵輪。

第二天我又獨自出發，大紐約地鐵的熟客如我，對付僅有五條線路的維也納地鐵系統還是綽綽有餘。只要記住船碼頭的地鐵站 ，根本不擔心跑丟。僅僅兩天把維也納重要景點跑遍。

郵輪終點是匈牙利首都布達佩斯（Budapest），我們上岸住進賓館自由行。老年朋友走不動，只能夠在附近的景點逛逛，而不懂匈牙利語的文盲又獨自出征了。

我拿著英語景點名稱問路，但匈牙利很多人不懂英語。發現這個問題後，立即返回賓館，請前台幫我把所有景點名稱翻譯成匈牙利語，這樣再問路就很方便。以後到捷克首都布拉格（Prague），交通更複雜，也是請前台幫助翻譯成捷克語去問路，同樣一路暢通。

俗話說：「路在嘴邊」，只要不怕陌生，大膽問路，文盲也能遊世界。