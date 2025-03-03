洛杉磯 （Los Angeles）的氣候適合種植大部分的台灣蔬果植物，一般住宅區多擁有大小不等的前後院，華人 家庭對於在自己的土地上種植花草、蔬菜及果樹都有一些興趣。從洛杉磯中文電台每日的園藝節目、華僑文教中心定期舉辦的園藝演講、世界日報的園藝講座等等活動，皆能吸引滿滿前來參加的人潮，就可看出華人是一個喜歡自己動手種植蔬果，享受收獲有機蔬果的族群。

二十五年前，我在洛城東區一個山丘的小鎮買到一畝山坡土地，蓋了一幢舒適的住宅，房子四周空地很多，可以種植不少果樹，樹苗的來源則要感謝來自早期移民的前輩們，他們開設園藝農場，培養家鄉熟悉的樹苗出售。

紅棗是最容易活的果樹，沒有蟲害也不需要施肥等管理，二十多年以來，定期都有又大又紅的棗子掛在樹枝上等著摘取，曬好的紅棗乾足夠吃一整年，果實又大又紅、果肉又厚，比起市場上不知放了多久的陳年貨要美味多了。再來是柿子，同樣沒有蟲害，只有小鳥們會在收獲期來吃幾口，剩下這些又大又脆的柿子，足夠自己和親友享受。有朋友建議可以做柿子乾，有一年我試做了一次，用鉋刀削皮的過程，幾乎把我這老骨頭給累死了，以後再也不想找這個麻煩。

其他如水蜜桃、蘋果、水梨、芭樂、枇杷、橘子、杏子、無花果、白柚子等，不是我們這些業餘農友能夠控制品質及產量的水果，主要原因是果蟲會在果實開花之前，先一步進入這些花心內產卵，等到果實成熟時，蟲卵也孵化長大，果肉的一部分已經被牠們捷足先登了。市面上又大又漂亮的水果，主要是因為果農噴了農藥又加重肥料，自家收成的水果從外觀上無法比美，但唯一的好處是保證有機。

去年最令我高興的收穫是龍眼，過去從來沒有好好地結過幾粒果子，沒想到去年結了滿樹的果實，還重到將樹枝壓到地上。我自己吃不完，找好朋友來採，每位應邀前來的友人，皆是笑逐顏開邊採邊吃，稱讚聲不絕於耳，吃完之後我還提供塑膠袋或紙箱，讓他們滿載而歸。

洛杉磯居民家裡種有龍眼樹的人可是少之又少，美國各超市偶爾可看到的龍眼，皆從南美洲空運而來，味道及新鮮度大大不同。我曾使用郵局的標準快遞，把龍眼裝箱寄往紐約（New York）、波士頓 （Boston）、休士頓（Houston）各地親朋好友，周一寄出周三一定收到。

吃太多龍眼容易上火，可以將龍眼整理好放在鋁箔大盆子裡，放進烘箱內，將爐子內風扇打開，兩、三天就可以變成桂圓乾，用手將外殼剝開，將乾果肉放進口中，慢慢地用牙齒咬掉乾果肉，吐出果核吸吮甜味，比起大口吃多汁新鮮果肉，又是另一種不同的感覺。將龍眼乾放在大塑膠及玻璃瓶內保存，可以吃一整年，或者將乾果肉用來燒菜，那真是一級棒。