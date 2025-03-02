加州優勝美地 （Yosemite National Park）是美國西部訪客人數最多的國家公園。它橫跨加州的中西部，占地約七十五萬英畝，公園內超過百分之九十以上的土地被認定為保留了原始生態的地域，一九八四年被列為世界自然遺產。該園有鬼斧神工般造型奇異的半圓頂岩峰、高達七百三十九米的急流飛濺壯美瀑布、多達五百多棵古老的巨型紅杉樹等等聞名於世的自然景觀。近日，我們專程來這裡旅遊，感受它那種純淨清新、原汁原味自然美的獨特魅力。

優美勝地最有特色、最具標誌性的景點是半穹峰（Half Dome）。半穹峰是在群山環繞下一個陡峭突兀的半圓形山頂，一半像是被刀劈斧鑿般整齊去除，留下一個截面非常清晰、能帶給人們無限遐想的半圓頂自然奇觀。站在瞭望台上，面對這罕見的半圓頂及其周圍壯美的群山，立刻會被磅礴氣勢和強大氣場所吸引，彷彿走進了神奇美妙的圖畫中。

開闊視野中，與天際線相連的衆多重疊起伏的山巒，氣勢宏偉，連綿逶迤，其中點綴了一些閃亮如緞帶般的小瀑布、小溪流，在金色陽光的照耀下，壯闊的山景呈現深藍淺藍黑藍、深綠淺綠黃綠等油畫般豐富的色彩，與天上的藍天白雲相互映照，渾然一體，展現和諧、婉約、靈動的畫面，讓人身心為之一振，一瞬間彷彿所有焦慮疲憊都隨風而去，感受到前所未有的舒心和愉悅。

我們看到了世界上最大、最完整的單塊花崗岩一酋長岩（EI Capitan）。這座高達三千多英尺的巨大垂直花崗岩石壁，是全球攀岩愛好者的挑戰之地。在奧爾姆斯泰德角（Olmsted Point）我們看到了另一番巨石嶙峋、巍峨壯麗的高山美景。在造型各異的花崗岩巨石上漫步，察看遠古時代與冰川 活動相關的歷史遺跡，踏上舒緩平坦的巨大花崗岩平台，看到如人造梯田般美麗的石牆，體驗了遠古時代洪荒之力帶給大自然的斗轉星移，和滄海桑田的巨大變遷。

讓我們留下深刻印象的還有園內那五百多棵高高聳立的巨型紅杉樹，它們高達八十多米，樹圍達十幾米。我們特地觀看被命名為「夫妻恩愛（Faithful Couple）」的紅杉樹，這棵著名的紅杉樹在離地三米處，分成兩個高大挺拔且鬱鬱蔥蔥的枝幹，繁茂的枝葉相互交叉、纏繞，像極一對恩愛夫妻緊緊擁抱在一起，似乎在展現濃濃的愛意，讓人稱羨；還有一棵樹名為「加州隧道樹（California Tunnel Tree）」的紅杉樹，樹的底部挖空成了可以讓十幾個人進進出出的通道，但樹的上半部仍然枝葉繁茂、生機勃勃，展現著生命的頑強和大自然的奇妙。

可惜這次探訪正值枯水季，只見到了被稱為「新娘面紗」（Bridalveil Fall）的瀑布，不算大的水流從高高的山頂流下來，飄飄灑灑、朦朦朧朧，真像一塊遮蓋在新娘頭上的長長面紗，美得很有詩意，美得讓人驚嘆。

優勝美地國家公園的山、水、石頭、和樹木所展現出來的神奇魅力，讓我們為之著迷，讓我們流連忘返，那是一個去了還想要再去的地方。