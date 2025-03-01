到了希臘雅典（Athens），不由得想起這裡是哲學家蘇格拉底（Socrates）、柏拉圖（Plato）和亞里斯多德（Aristotle）的領地。當年他們好瀟灑，難怪史稱逍遙學派，到了這裡，自然要帶著好奇去尋找他們曾經的生活場景。

搭著出租車 來到蘇格拉底監獄 ，雅典衛城（Acropolis of Athens）就在不遠處，附近是山坡，上面都是橄欖樹。打開谷歌地圖，顯示監獄就在附近一百公尺處，然而，轉來轉去，就是尋不到監獄。山坡上有兩個姑娘也在用手機尋找著什麼，一問之下發現她們也在找監獄，於是我們分頭搜山，不一會，她們在遠處招呼，說監獄在那裡。

走近一看，正是網路上看到的那三個洞口。洞口有鐵門鎖住，左邊一個較為寬敞，中間一個很淺，右邊那個裡面還有延伸，不知縱深在何處。沿著旁邊的小道迂迴，到了洞上方，還是橄欖樹林，在裡面小道上走了走，也許小道就是蘇格拉底放風時走的路吧。

蘇格拉底當年就是被五百多人的陪審團判處有罪和死刑的。五百多人的陪審團陣容夠強大，多數贊成，蘇格拉底才有了末日。可見，多數並不一定代表正義，只是讓惡可以貫徹。

那天烈日灼燒，氣溫攝氏35度。在監獄附近山坡上走了一圈，又爬到繆斯山（Filopappou Hill）上，眺望了對面山頂上的衛城遺址。熱不可耐，就決定趕快結束戶外活動，打車到了考古博物館 （Acropolis Museum），館裡遊客很多，也許都懷著躲避酷熱而來。

博物館裡的收藏品豐富，都是公元前就存在的文物，有幾尊希臘美女雕塑尤其顯眼，不過五官容貌或掉了鼻子或嘴角缺失，倒是背面的髮辮美麗如初。

離開博物館，又走入酷熱之中。在人流如潮的小街裡走著，看到一家鮮搾飲料店，一杯要價八歐元，連同玻璃杯一起販售，但不出百米就喝盡了。這時，眼前又是一家冷飲店，鮮搾果汁才要四歐元，這才痛悔剛才下手太快了。

本來想找一家網上評分很高的中國餐廳，中途被一家飯店的伙計攔住，說他們一百年前就在這裡經營了，只見食客們好多，香氣四溢，而且生啤一大杯才二塊半歐元。我這種自詡大廚級的，對料理本來就挑剔，到了那家中國餐廳，說不定會感到失望；再說，我也沒有執念，於是就坐了下來。啤酒下肚，幾盤海鮮吃盡，涼是涼快了，起身離座，眼前一黑，只能搭著太座肩頭邁動步子，想起「家家扶得醉人歸」的詩句，倒是一番有趣的體驗。