前前後後和加拿大 結緣三十幾年，最常走也是最難忘的公路一共有七條。

我們喜歡走濱臨安大略湖（Lake Ontario）與湖岸並行的登打士街（Dundas Street），常去看天鵝、湖港、湖岸風景名勝 。有一天因為想把一面壁畫好好看個清楚而特別停了車，回到家才發現一條女兒手鉤的輕柔大圍巾不見了。

從密西沙加（Mississauga）回家，我們有時會走密西沙加路（Mississauga Rd），路上有長長一段兩旁古木參天，林中人家點綴其間，有如童話故事場景。我們走這條路去看鮭魚上溯，被魚兒奮力逆流返鄉的壯烈場面感動得落淚不已，我的大女婿還在看過之後再也不忍吃鮭魚了。

前往滑雪勝地藍山（The Blue Mountains）及亞岡群公園（Algonquin Provincial Park）會取道機場路（Aiport Rd），常見牛馬羊群在一望無際的草坡上悠閒吃草，有幾個路段上下起伏頗大，走來非常刺激有趣。有一次我們連夜從藍山小鎮（The Blue Mountains）回家，有很長的路段兩旁沒有路燈，沒有住家，是完全的無光害地區，許久才迎面過來一輛車，交會時彷彿在提醒我們：不要害怕，你們仍然在地球上。

常走7號快速公路是因為兒子曾在列治文山（Richmond Hill）開婚紗攝影店，大都會 購物廣場（Metro Square）有好友在那裡經營知名的烘焙坊。我曾在大多倫多（Metro Toronto）舉辦過三場個展，其中兩場是在7號公路可達的台灣文化中心舉辦，畫展時更是天天來回跑。

10號公路旁有大大的花店，有樹林沼澤，常見野鹿出沒，走來真是野趣十足。我們常走這條路去一座付費的公園，有一回冬天去，車子竟被困在雪堆裡，幸好一旁的車子主人前來協助而得以脫困。沒想到這位好心人幫完發現他自己的車也被困住了，於是我們全車人再前往協助，留下了充滿人情味的記憶。

401高速公路和伊莉莎白王后道（Queen Elizabeth Way，QEW），是許多人熟悉萬分或許還得日日必走的路，401最有名的便是塞車，由於是東西向，上下班都得直視太陽，對駕駛人更是苦上加苦。

其實401也不盡是一條吃苦之路，過了多倫多（Toronto）往東便是加拿大最知名的賞楓大道之一，也是前往古都京斯頓（Kingston）、名勝千島湖（Thousand Islands）及蒙特婁（Montréal）、魁北克（Quebec）等大城市的必經之路。QEW則是多倫多的交通大動脈，是我們從安大略湖的「湖北」往「湖南」時的必走之路，在湖西可以繞出去遊覽幾個美麗的小城，到湖南可以到舉世聞名的尼加拉瀑布（Niagara Falls）。

QEW也曾帶給我們一次驚悚的經歷。有一回從尼加拉瀑布北返途中突遇大雷雨，閃電追著我們的車跑，離奇的是，一道道閃電竟是平行於地表天際線上，就像一群金蛇。幸好跑了幾十公里之後閃電不再，暴雨也停了而安全回到家。