暑假全家三代六口人一起到夏威夷 （Hawaii）瓦胡島（Oahu）度假，以前雖已去過很多次，再次去還是非常開心。這次參觀了動物園 、海洋公園、玻里尼西亞文化中心並享受美食，印象最深刻的是古蘭尼牧場（Kualoa Range）。

古蘭尼牧場是當地非常有名的旅遊景點，位於瓦胡島東北方，距離檀香山（Honolulu）四十五分鐘車程，古代夏威夷人認為這是瓦胡島上最神聖的地方。牧場全地面積四千英畝，地貌多種多樣，從陡峭險峻的山崖到波光粼粼的大海；從茂密蔥蘢的熱帶雨林到一馬平川的山谷；從絢麗純淨的白色沙灘到翠綠如毯的懸崖坡面，應有盡有，是戶外休閒的天堂。

古蘭尼牧場有很多種旅遊選項，包括騎馬、山地自行車、雙體船海洋巡遊、巴士古代魚場和熱帶花園遊等，但我和太太已年近古稀，不適合激烈運動，女兒選擇了牧場的兩小時全地形摩托車（ATV）之旅。遊客可以選擇自己開車，也可以要求司機兼導遊開車，女婿要自己開車，我和太太則請司機幫忙。所有人都要先看五分鐘的電視片介紹注意事項，並在合同上簽名；再戴上尼龍材質的脖套、頭盔和風鏡，穿戴好後就上路了。

第一次乘全地型摩托車，非常顛簸，牧場道路坑坑窪窪，高低不平，前邊車駛過後塵土飛揚，脖套和風鏡都派上用場。路邊有不少馬匹奔跑著，似乎在和摩托車比賽，馬匹們高大健壯，帥氣威武。車輛穿過一片開闊的土路，左邊拔地而起碧綠的山巒，從平地突起直衝雲霄；右邊是碧波盪漾的大海，藍色的海水沖刷著沙灘，掀起白色浪花，簡直就是一幅完美的風景畫作，感覺好像進入了夢幻的世界裡。

再往前，路邊不同顏色的牛隻悠閒吃草，享受陽光。導遊一邊開車，一邊講解著古蘭尼牧場的歷史、周圍景觀和夏威夷的傳統，就到了下個觀光 景點，是一片開闊的平台。對面是卡阿瓦（Ka'a'awa）山谷，旁邊是電影「侏羅紀公園」的拍攝現場。一九九三年「侏羅紀公園」電影剛上映時，女兒只有八歲，該電影以創新的特效和技術給觀眾帶來前所未有的震撼和體驗，女兒至今想起來還津津樂道。這次能夠到拍攝現場，更是興奮不已，不但滔滔不絕和外孫女講述她當年看電影的感覺和體會，還在道具恐龍前攝影留念。

整趟全地形摩托車行程興奮又刺激，沿著叢林小道通過河床和陡峭山坡，深入風景秀麗的山谷，到人跡罕至的偏遠山區，穿過泥濘沼澤地和季節性暖流，近距離接觸大自然，欣賞牧場美景，更了解夏威夷獨特的文化與歷史，全家人一起度過了難忘的時光。