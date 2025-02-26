二○○七年剛移民來美國，剛滿十八歲的女兒說：「我想教鋼琴。」我老公二話不說，幫她申請Gmail帳號，並在Craig list上刊登廣告。我這人比較直，講話不動聽，「妳才剛來美國，這裡都是講英語，妳行嗎？是不是要趕快惡補一下高音譜記號、低音譜記號、休止符、全音符的英文怎麼說？」我和老公全力支持女兒，也幫忙宣傳，果然女兒陸續找到了幾個學生，多半是認識的人介紹來的，其中有女兒的韓國同學、同學的白人房東、朋友的小孩等。女兒教得有模有樣，又都在家裡教，我看得到什麼樣的人來學琴，也很放心。每小時收費15美元，幾乎是當時基本工資8美元的雙倍，女兒教得很開心。

二○一○年女兒申請到加州 聖地牙哥大學（University of San Diego）就讀，與同學合租一間公寓，她用鍵盤電鋼琴也能在公寓房內教琴，真的要感謝她和同學之間相處融洽；她也盡可能到學生家裡教，當母親的我又想太多，擔心「不要碰到不好的人，不會碰到色狼。」趕快打電話給女兒，告訴她賺錢很重要，自身安全更重要，避免讓自己置身險境。後來她總算平安完成學業，教琴也確實幫助減輕我們經濟壓力。

二○一二年女兒畢業回到矽谷 山景城（Mountain View）家中，還是一樣繼續教琴，要全職教鋼琴似乎很難，因為學生下課後才會來學琴，再怎麼認真教，一天教八小時，就只是八小時的鐘點費，生病怎麼辦？又沒有保險、退休金 ，太沒有保障了。女兒很聽話，照我說的找了一個白天正職的工作，但她並沒有放棄教琴，利用下班和周末假日繼續授課。我覺得她這樣每天超時工作太辛苦了，看了很心疼，於是想盡辦法阻止她教太多課，對她說「妳超時工作，影響教學品質，對學生不公平。而且把自己累倒了，什麼都不能做。」

即便如此，女兒身兼二職，幾年努力工作下分期付款為自己買了一個小公寓房，能夠自力更生，我也不用愁了。

女兒還是喜歡教琴，看到那些天真無邪的小孩和無私奉獻的父母親時，與他們相處是她最愉快的事。我們全力支持她做自己高興的事，於是她辭去了上班族的工作，專心教琴。

時光荏苒，女兒即將邁向第十九年教學生涯，十九年來都做這件事，真的也是爐火純青，桃李滿天下。女兒現在已為人母，有時背著小孩上課，更有善心的家長幫忙照顧，大一些的小朋友也會陪我的小外孫玩。不論做什麼樣的工作，只要做的是正確、好的事，孜孜不倦努力工作，上天絕對不會讓我們無法生存下去。