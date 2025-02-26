整理手機桌面時，發現一個名為「TAP」的陌生App，打開一看，原來是一款公共交通應用程式，TAP是洛杉磯 （Los Angeles）的電子車票支付方式，半年前我們曾用它在洛杉磯優哉游哉地閒逛了兩天。

那次是在洛杉磯轉機，因為回程不趕時間，便決定在這座國際大都市短暫停留。說起來挺有意思，那天我們在自助機上買了TAP卡，不知道應該充值多少，於是就近找了一家服務中心幫忙。接待我們的女士雖然對業務不是很熟，卻還是熱心地幫我們完成了充值，誰知小票剛從POS機裡吐出，她便想起了什麼，上網查詢後驚呼一聲：「今天是免費乘車日，不用買票。」

竟然有免費乘車的好事，看來洛杉磯真是好客，而我們的運氣也真是不錯。那位女士似乎比我們還要開心，她忙不迭地提醒我們：「今天上車別刷卡哦，免費乘車日，大家都免費坐。」

巴士來了，我們跟著一個年輕姑娘上了車，她目不斜視地走過刷卡機，徑直在窗邊的座位坐下了，車上很空，於是我們也從容地挑了靠窗的座位看街景。其實車上也有風景：一對在聽音樂的小情侶，耳鬢廝磨，親暱地分享著同一副耳機；梳髒辮的黑人小夥子，滿頭五顏六色其實是頭髮混合了彩繩；左側窗口的六旬女子眨著長長的假睫毛，和初次謀面的同座男打情罵俏了一路；穿玫紅色連衣裙的捲髮年輕人嫋嫋婷婷地下了車，我才後知後覺地發現原來是個絡腮鬍；白衫藍褲的中年女子一上車就激動地衝著我的NY帽子打招呼：「Yankees（洋基）, Yankees.」 可惜我從來不是棒球迷，她一路科普的冷知識熱知識，一下車就被我忘了精光。

我們就這樣開啟了走馬看花的自由行，四通八達的公共交通把我們帶到了星光大道（Hollywood Walk of Fame）、比佛利山 莊（Beverly Hills）、格林菲斯天文台（Griffith Observatory）等許多知名景點，想去的目的地基本上巴士都可到達，一路換乘都很順暢。這種體驗真是熟悉而又親切，彷彿自己是在一個生活了很多年的城市漫遊，完全不必為迷路擔心。

洛杉磯是一個包容而有個性的地方，高樓大廈和街邊帳篷都是城市風景，還有那無處不在的大麻味，時不時衝擊我敏感的鼻腔。我們和無數男男女女擦肩而過，大概沒人能分得清誰是異鄉客，誰又是本地人。來自世界各地的新舊移民，跨越了膚色和時空的界線，讓這座城市活力四射又充滿多元文化的風情。這裡有我們熟知的唐人街和小東京，還有風景各異的韓國城、小印度、小波斯、小阿拉伯等幾十個文化街區，可惜我們時間有限，無法「兩日看盡長安花」。

在聯合車站坐上回機場的大巴，司機還是送我們進城時的那位幽默亞裔 。有趣的靈魂果然比人的外表重要，從他嘴裡蹦出的每個單詞似乎都在跳著歡快的舞蹈。洛杉磯不負天使之城的盛名，讓人來過以後總忍不住回望。

TAP卡裡還有餘額，查了一下有效期竟然是到二○三九年，再去一次洛杉磯的理由有千千萬，清空TAP卡想必是其中最微不足道卻很有意思的一條。