艾菲爾鐵塔。(圖/123RF)

二○二四年深秋，我們參觀了巴黎的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。那天晴空萬里，秋高氣爽，微風拂面，矗立在塞納河（Seine River）畔的艾菲爾鐵塔聳入雲天，在藍天映襯下格外醒目。

我們傍晚抵達艾菲爾鐵塔，徜徉在觀景層，極目四望，巴黎美景盡收眼底：星形廣場的凱旋門，榮軍院天主教堂的圓形拱頂，蒙馬特（Montmartre）高地上的聖心大教堂，還有巴黎新城的天際線等。鐵塔下的塞納河沐浴在夕陽的餘暉中，靜靜地流淌，那麼怡然，那麼美麗。

在艾菲爾鐵塔第一平層下的牆面上，鐫刻著七十二位法國科學家和工程師的名字，以銘記他們對科學和工程的卓越貢獻，牆上的名人中有法國物理學家安培、傅柯、數學家傅立葉的名字。

艾菲爾鐵塔的頂層上有艾菲爾的私人公寓。在一八八九年的世界博覽會上，愛迪生帶著發明的留聲機來到巴黎，受艾菲爾邀請到他的頂層小屋裡向他展示帶來的留聲機。現在小屋裡的蠟像，再現的就是當年愛迪生在小屋拜訪艾菲爾時的情景。

夜晚的巴黎，明黃色的燈光映照出的艾菲爾鐵塔通體金黃透亮，塔頂上的探照燈掃過城市上空，夢幻又浪漫。經歷一番坎坷的艾菲爾鐵塔，才有今日屹立在塞納河邊的倩影。

艾菲爾鐵塔本來是為一八八九年巴黎世博會而修建，由法國工程師艾菲爾主持，是世界上的第一個鐵塔建築。世博會之後，鐵塔本應拆除，但是艾菲爾爭取到了它的二十年經營使用許可權，可以到一九○九年才被拆除。

為了保住這座鐵塔，艾菲爾將電報發射機天線安裝在鐵塔的頂部，這樣鐵塔可以被用來傳送和接收無線電信號。於是在二十年的使用期到了的一九○九年，巴黎市政府和艾菲爾簽署了新的合約，讓鐵塔繼續存在。

艾菲爾鐵塔除了發射和接收無線電信號，還成為世界上第一座電信和電視塔。在一戰和二戰期間，鐵塔對外關閉，成為軍方的電信中心，在攔截加密的敵方無線電通訊、干擾敵方的無線電信號等方面有著極大貢獻。今天，法國廣播和數字電視信號仍然是從艾菲爾鐵塔傳輸的。

一九六七年蒙特婁（Montreal）世博會時，戴高樂曾與該市市長達成一項祕密協議，將這座鐵塔拆除並臨時搬到蒙市作為世博會期間的地標和景點，但是這個計畫被艾菲爾鐵塔公司否定了，他們擔心法國政府可能會拒絕將鐵塔恢復到原來的位置。

艾菲爾鐵塔終於被保存了下來。一九九一年艾菲爾鐵塔和塞納河沿岸被列為世界遺產 ，每年來參觀的訪客數將近七百萬。自艾菲爾鐵塔建成之後，世界上以它為模型所建的鐵塔還有日本 的東京鐵塔（Tokyo Tower），柏林（Berlin）的無線電塔等，拉斯維加斯（Las Vegas）的賭城 大道上也有一個迷你艾菲爾鐵塔。