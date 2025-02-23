「趕快打電話去問航空公司，什麼時候會將遺失的行李送到家裡？」早晨起床後，妻已經第三次催促我去打電話。我說 ：「等一下吧，昨天航空公司已經明確表示，今天中午以前他們會把行李送到家的。現在不到十點，打電話給他們不是白打嗎？」妻回道：「早打早知道行李是不是會送來，你就是喜歡拖，做事不乾脆。」妻每次都說我做事慢半拍，拖啊拖的，「等一下」已經成為我的專利了。

去大門口瞄了一眼，嘿，行李已送來了！這下我逮到機會：「瞧，航空公司已經把行李送到家啦！我說的沒錯吧，打電話是浪費時間精力，多等一下，準沒錯。」

妻的個性是急驚風，說幹就幹，身體力行，在她眼中所有事情都是「馬上就得做」，不能等一下。而我呢，總是不急不忙，先看看身邊有哪些事情，哪些該先做，哪些可以暫緩，然後再決定做哪件事。

前一陣子，女兒、女婿因為工作，決定搬去維吉利亞海灘市（Virginia Beach）。妻和我商量許久之後，決定也一起搬到那裡定居。

自從決定要搬家，妻就開始留意當地的房地產 市場，希望能找到兩個距離相近且合適的房子，這樣好彼此照顧。

二月初，妻開始與房地產經紀人聯絡。我說：「急什麼，等一下，到四月才開始找房子也不遲。」妻回道：「你在做夢，房子不會從天上掉下來等著你去買。」「別著急，船到橋頭自然直，再等一下吧」，我說。「就怕到了橋頭，船沒直，可能還會翻倒水裡，弄得灰頭土臉。」妻笑道。

眼看四月就要來了，妻急得像熱鍋螞蟻一樣，不斷地把符合條件的房子，裡裡外外做比較，然後選擇一間考慮出價。出人意料之外，前前後後給五棟房子出價購買，都鎩羽而歸。弄得妻心神不定，擔心買不到房子。如果再等不到合適的房子，就要租房子了，這是大家都不想選擇的一條路，因為要搬兩次家，太累了。

妻開始抱怨：「都是聽你的，等等等，不願意出高一點的價錢，早把房子買定，省下多少心事。」我也開始擔心，萬一在五月中旬前還沒有買到房子，事情就麻煩了，因為搬家公司也要事先安排日期，才能按時搬運家當啊。我也在想，我是不是「等一下」、「等一下」，錯過了時機。

天無絕人之路，四月底，一棟適合我們條件的房子出現了，商量之後，立即狠下心加價購買，因為不能再等了。可是買到手後，又有些後悔，覺得出價太高，我說：「既然下決心買了，價格即使高一點，但心理踏實多了，不必再「等一下」了。不要捨不得錢，生不帶來死不帶走，不是嗎？」

說也巧，五月初，就在同一社區內，另一幢房屋恰好上市，非常適合女兒女婿的條件與需求，於是立即出價，順利成交。大家心中的一塊大石頭終於落下來，不必再「等一下」啦。

在這資訊發達的時代，「等一下」或許不是一個好習慣，更不是一個正確的處理事情的態度，因為「等一下」會失去許多機會。我們需要當機立斷的智慧，積極地面對應該處理的事情，而不是「等一下」，拖延時間，把事情耽擱了。

「老公，幫我把水槽裡的碗盤洗一下。」「等一下。」