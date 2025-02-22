馬里蘭州 （Maryland State）位於美國東海岸，緊鄰大西洋，橫跨狹長的切薩皮克灣（Chesapeake Bay），緯度大約是北緯38度，氣候、環境、治安等都很好，又與美國首都華盛頓（Washington）接壤，因此我很喜歡馬里蘭州。我和太太一九九八年來到美國，就住在該州的蒙郡（Montgomery County），至今已二十六年了，我們很喜歡，還要繼續住下去。許多美國人和外國移民都喜歡來這裡工作和居住，馬里蘭州只有3.2萬平方公里，人口就有六百多萬，是美國人口密度最大的一個州，這也說明人們很喜歡這個地方。

馬州 氣候溫和，夏天不是很熱，冬天不是很冷，雨量適中，既不乾燥又不潮濕。一年四季，人們都可以外出活動。我在蒙郡圖書館 工作時常常走路上班，早晨走上一小時，身上暖烘烘的，很舒服。

馬州環境很優美，到處是林子、草地、湖泊和公園，我和太太幾乎每個周末都去享受自然風光，觀賞漣漪湖水上成群大雁、成雙成對的鴨子、林子裡松鼠相互追逐。春秋季節更美，到處是花、是景、是白雲、是藍天，美得難以言喻。

孩子還常開車帶我們去波多馬克河（Potomac River）看瀑布和急流險灘，到動物園和植物園看目不暇給的動植物，到華府（Washington D.C.）去參觀歷史、藝術和航天博物館。我們還常去諸多公園和花園，最使我們嚮往的是肯尼渥茲水上花園（Kenilworth Aquatic Gardens），湖面布滿色澤各異的荷花，像無數盞燈放在湖面，香遠益清，亭亭淨植，真是美極了。

馬州有濃厚的文化氛圍，我們居住的蒙郡地區附近有馬里蘭大學（University of Maryland）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）、喬治城大學（Georgetown University）等，還有多所著名高中，提供了很好的學習和深造機會，我們的孩子都在這裡完成學業；此外，社區圖書館在蒙郡就有十幾個，我和太太經常帶孩子來閱讀、借書。

馬州自然災害少，我們在蒙郡住了二十多年，從未發生過暴雪、暴雨、森林火災，僅在二○○三年我們住的蓋城（Gaithersburg city）發生過一次範圍不大的龍捲風，颳倒了幾棵樹，砸壞了幾輛車，破壞性不大。也沒發生過暴熱、暴冷等極端天氣，基本上風和日麗，無地震之憂，很適合居住。

馬州治安好，極少發生槍擊、竊盜事件，孩子們可以無憂無慮玩耍、上課，人們可以安心工作、購物、到公園散心。

居民的文明程度高，禮貌有加。喜歡幫助人是美國人的文化，在馬州有不少慈善機構，來幫助經濟上有困難的人。我們在沒有醫療保險時，太太住院費花三千美元，就是申請慈善機構的善款支付的。這裡社會和諧，公共場合很少見到高聲喧嘩和爭執，我從未遇過美國人插隊，他們還常禮讓老人和行動不便的人。

我愛馬州和蒙郡的好山好水與風土人情。