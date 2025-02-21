去年感恩節 ，在舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）的姊妹家族、在洛杉磯（Los Angeles）的兒女，大小三代共二十八人，都來我家相聚。除了烤火雞及其他美食之外，我一定會訂購Honey Bake Ham公司出品最棒的大火腿，因為孩子們都愛這家的產品。我早早上網訂購，預計在感恩節前送到。

火腿預計送達的當天我上網查看，網站顯示已經送到府上，我打開大門，但門外空空如也，什麼也沒有，前院各處也沒有，這下把我急壞了，過節沒有這火腿就糟糕了。

焦慮之下，不知道該詢問火腿公司或寄運公司？想來想去覺得該找火腿公司，可是現下社會，想找到電話號碼與負責人說話是難事，費了不少時間後才接通。述說事由，對方認為也許被人偷走了，我說我們這區是門禁社區（Gate community），不會被偷走的，最後對方答應立即補送，並在感恩節前送到。

傍晚時分，門鈴大響，打開大門，一名個子嬌小的白髮美國女士，不待我開口，便指著地上的包裹大聲說：「你的地址錯了」，我低頭看包裹上的地址說：「對不起，沒有錯啊！是郵遞送錯了地方，不過我很謝謝你送來。」她回說：「這是我最後一次幫你，因為我已經替你做過好幾次了。」說完便氣沖沖轉身離開。

我矇了，心想以她瘦小的個子，捧著十幾磅包裹在陰冷黃昏裡，走三百多步送到我家當然不容易，當然我心存感謝，但她如此氣憤不友善的態度也讓我覺得有股悶氣；但老公對我說，你要送謝卡給她，因為到底她為我們做了許多事。

次日，我在卡上寫著：「我只是想告訴你，非常感謝你仁慈體貼的行動，把錯送到你家的包裹拿來給我們。以後再有送錯的，請通知我，我會立刻去拿。再次謝謝你！」然後附上一張時思（See's Candy）巧克力禮卡，放在她家的郵箱裡。

過幾日我收到她的訊息：「謝謝你如此仁慈的卡，我一直在想該如何為那天送包裹到你家時，我那可怕粗魯的行為道歉。我不清楚我為什麼會這樣。雖然巧克力禮卡是不需要的，但它一定會為我帶來甜意。謝謝你像大人一樣處理這事。祝佳節快樂！ 」

看完我心情寬鬆愉悅，便也回覆她：「哈囉，道歉是不必的，我們的確感謝你仁慈的行動。現在我知道你的名字，讓我們做好鄰居和朋友吧！祝感恩節快樂，願上帝祝福你！」

當天我不打算出門，穿著睡衣做家事，聽到外子在車房外面跟一個女人說話，便好奇地開門一看，竟然是那位鄰居，她說還是要面對面道歉，我們很開心地談了一陣，約好以後要一起去喝咖啡 、吃午餐，開始做好鄰居，也許我們會變成閨密呢。