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友誼的盛宴

周柳靜芝
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眾人為兩少女祝賀十九歲生日。（圖／作者周柳靜芝提供）
眾人為兩少女祝賀十九歲生日。（圖／作者周柳靜芝提供）

去年感恩節，我們大夥兒去庫比蒂諾（Cupertino）濤家中歡聚，享受一場豐盛的午宴。

此為年中我最期待的盛餐，近三十人，老至八十八、幼至九歲，穿梭在溫馨的客廳與後院棚帳内。我窩在沙發裡，眼睛跟著賓客來回轉動，覺得這夥人何其有幸，能一起分享友情與飲食之美。

濤是先生的同事，專職放射科醫生，她的丈夫Tony來自台灣，和我有香火情。加上他們的同學、鄰居、女兒好友的家人等，這些人以濤為中心，形成一圈發光的友誼圈。

濤外形清麗，只要收到一絲人情，便還人於一紮。幾年前，她染患一種少有的癌症，可每每見到她，仍如故往，笑聲朗朗，照舊層次井然地過日子，並積極研判查考自己的病症，管控食物健康，為自己安排均衡的生活。

這次聚會我認識了Jun，她是Tony讀研究所時的學妹，聊天之際，她說她四十出頭時得了乳癌，經化療等診治已獲痊癒。我真心覺得這時代的女性了不起，她們讀書、工作、生養，不但内外兼顧，還得迎戰惡疾來襲。

Jun身高174公分，和她在一起，使我想起自己的大學同班好友瑪琳，也是高個兒，還喜歡穿高跟鞋，我矮她一大截，偏偏愛穿球鞋，我倆在校園走動，「高下立判」。我和瑪琳一見如故，四年下來，感情融洽，拜為姐妹。而Jun的幽默亦如瑪琳，讓我留在她身邊不想走開，覺得即使世界大戰了，我也不要動。

Lillian和Wilson夫妻帶了他們兒子好友的奶奶來聚餐，奶奶穿戴齊整，坐我旁邊吃飯，一面慢慢切肉，一面開心地與我們聊天，完全沒有代溝。

Margaret的高齡母親坐著輪椅來，披了自己鉤織的紫色罩巾，裡面穿著紅毛衣，頭上歪戴一頂粉色少女俏皮帽，不僅可愛還生龍活虎，好像生活中的繽紛與動力都被她穿出來了。

每個家庭都使出渾身解數，帶來自家料理的佳餚：炒麵、印度飯、韭菜盒子、大蒜麵包、越南蝦捲、蔥爆蝦、烤鮭魚、煎牛肉、雞串、糖醋排骨、沙拉、甜品……。臨走時，濤幫每家打包剩食帶走，好像以前兒子小時候參加足球賽，賽後每個小孩都得一座獎盃，還有模有樣地一一頒發給每個孩子，獎盃裡裝的是滿滿的鼓勵與溫情。

大家於席間也為濤的女兒及同一天生日的好友唱生日歌，兩名美少女手牽手一齊許願吹蠟燭。吹完蠟燭，濤走上前在女兒的頭上輕輕一吻，忘了自己十九年前的受難日。

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