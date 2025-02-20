老伴已至耄耋之年，精神還不錯，只是記憶力愈來愈差，忘這忘那，添了許多麻煩，跟著他不知操了多少心，這回更是鬧大了。

我們今秋北上探親，歡度感恩節；自康州（Connecticut）回到新澤西（New Jersey）的家，途中他掉了信用卡 ，又掉了支票 本，兩者都和金錢有關，不敢輕忽。信用卡還好辦，打個電話給銀行，申報遺失補發另一張就可以了；支票本有些麻煩，帳號被歹徒拿去，大開方便之門。在家找來找去，又致電我們歇宿的旅館、親戚家，查詢有沒有遺落？支票本始終不見踨影。

實在耐不住了，兩人跑去找銀行辦事員申請關閉戶頭，重新開啟新帳號，辦事員很仔細，問東問西，又上網調查有沒有新進的匯款，接著要我們填表簽字，開啟新戶頭。並且叮囑我們通知各個有直接定期取款的公司行號，譬如水電公司、電話公司、百貨公司等。

我們不敢怠慢，打電話、送電子郵件通知為我們服務的各家公司行號，常常為了一個電話要等上大半天才接通，雖然不耐煩也只好忍著，啞巴吃黃連，誰叫是自己找來的麻煩。

一切平復了，心情也放鬆許多；那天他老兄清理櫃子上的報章雜誌，眼睛一亮，居然看到了那本支票本，好端端地擱在雜誌上。怎麼會落在這裡呢？原來他回家後整理行裝，不經心把支票本擱在櫃子上，接著做別的事，看報、看雜誌，過後想起支票本卻遍尋不著，鬧了這場笑話。失而復得，本該高興一場，卻讓我這糟糠之妻哭笑不得。

據專家分析，老年人腦細胞萎縮、記憶力減退是正常現象，只要不影響自理能力，就不能算是老人痴呆症。有時候事情太多，分心健忘是可以理解的。如何增進記憶力？專家曾建議，要多用腦，譬如打麻將、玩遊戲、看書、學習新技能等等。另外，社交活動也很重要，退休 族最怕閉門自居，不和外界來往、不運動、不旅遊、不參加任何社團，成天只是對著電視或電腦，這都是記憶力衰退的原因。

總而言之，自求多福，也希望自己的老公今後多加注意，這類糗事不再發生。