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ABC們學中文

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最近在報上讀到祖輩教孫兒說中文的趣談，記得名專欄作家信懷南曾在文中提及，他的遺憾是不能跟無話不談的ABC兒子分享他膾炙人口的文章。

常聽很多華人家長感嘆，孩子小時候還願意講中文，及至漸長，就開始反彈，甚至質詢父母：「為何XXX（美國同學）就不需要學其難無比的中文？」異鄉打拚本就不易，身心俱疲的父母，在幾經折騰後，終至心灰意冷，棄械投降。

我不禁想起兩個親友的ABC小孩學習中文的經驗，他們的孩子從小在家學會國語，沒有去中文學校，也沒有因為上學以後「一齊人傅之，眾楚人咻之」而功虧一簣，在家庭群組竟能以中文跟兩個ABC女兒溝通。

這首先得歸功於親友婚後一直與婆婆同住，兩個女兒的聽、說中文能力，就在白天與她們照顧的奶奶對話、一起看國語連續劇中練就。

天資聰穎的大女兒從小就讀天才班，高中讀的是得經過嚴苛入學考試，紐約首屈一指的明星高中，大學也是全額獎學金，一路讀到名校研究所，又考進國務院，從事外交工作。藉著國務院提供的進修外語的機會，她修習阿拉伯語、日語、中文等，平常看BBC新聞，憑藉此外語能力，曾經派到台北四年，現在派駐日本。

小女兒讀學區高中時，因為學校有些國內來的新移民，人生地不熟，會講中文又熱心的小女兒志願帶領並做輔導；參加教會青年團契時，也是盡力幫忙從中國初來乍到的年輕人，所以她的國語愈說愈溜。為了不做文盲，大學還選修中文課，練習用漢語拼音打字，還好現在不需要手寫，她可以用電腦或手機輸入中文，這篇見報的文章，她們絕對看得懂。

另一個例子是我的同事，ABC女兒進入小學後，除了得應付學校功課並練琴外，晚上一定親自教導一小時中文，他叫女兒一句一行，把國內教科書課文逐句抄寫下來，他再仔細講解，女兒先用英文寫下大意，待整課學完，就得熟讀、強記、造句、默寫全課，作為考核。

暑假則把女兒送去跟在大學任教的外公外婆學中文，也練習口語。還好女兒乖巧，夫妻同心，祖輩也大力配合，主修建築的女兒畢業被美國公司派駐上海兩年，使得她的中文精益求精，更上一層樓。

隨著愈來愈多的華人移居世界各地，具備雙語能力，已經公認可以增強個人的思維和學習能力，並進而提升少數族裔與主流一較長短的籌碼，故此文給為人父母或祖輩者，作為借鏡。

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