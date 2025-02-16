蕭瑟的秋風捎來了寒氣，清晨的陽光已不再刺眼，卻掀起了如煙的往事。

當年在紐約上州 的杜且斯縣（Duchess County），我駕著家中唯一的小紅車，目光不時地盯著身旁的小筆記本，宛如初次赴考場的學生，捨不得放下小抄，又不得不追上逐漸流逝的分秒。

剛下過一場雪，我小心翼翼地踩著泥濘的走道，到了縣政府的電腦部門，眼看著面試時間快到了，卻找不到門鈴。 一位高大的男士走出來，我怯生生地問道：「可以讓我進去嗎？」

那是我拿到文憑後第一個面試。數年前，我毅然地背井離鄉，功課繁忙之餘，還得應付瑣碎的日常。總算補齊了電腦工程師所需要的學分，那張得來不易的文憑肩負著為它的主人在異鄉立足的使命。

「請進！」那人用手中的門卡打開了門，頓時，一陣暖氣迎面而來，我加快了腳步邁向會議室。三個人坐在我對面，打扮得光鮮亮麗的辦公室主任和精幹帥氣的小組長各占一方 ，正中間是一位白髮蒼蒼的女士，他們稱她為桃樂絲（Dorothy）。三雙眼睛裡藏著許多問號，我像是闖進雷達區的小鳥，面對刺眼的燈光，努力找尋出口。

甫自學校畢業，除了一紙證書和短期的零工，實在乏善可陳，我謹慎地回答每一個問題，沒有犯大錯，卻也沒有驚艷的表現。眼看著就要結束了，我大膽地插了一句話：「電腦程式語言不斷地翻新， 所以程式員總得不停地學習。我很執著，也很努力，一旦下定決心，從不輕言放棄。」

深深吸了一口氣，我努力地繼續爭取：「您看，我花了兩年補修學分，連美國歷史和政治倫理學都修完了。那些課程對我這外籍學生來說，可比電腦困難多了！」

大夥都被這一句話逗笑了，氣氛頓時活絡了起來。這時，桃樂絲抬頭看了我一眼，問道：「如果我們給你一份程式，你能檢驗出系統的錯誤嗎？」回想起在電腦室打工的經驗，我很篤定地說：「我得檢查全系統的程式，才能找到問題的癥結。」靈機一動，又添了一句：「 正如今天的面試，我們都只看見了彼此的一小部分，還需要深入瞭解。」她似乎露出一絲笑容，很快又恢復了平靜。

面試以後的等待像一個長長的黑影罩著日常。想念起台灣的家，每逢考試或面試回來，父親總會用那厚實的手拍拍肩膀：「機會多的是，別著急啊！」當下，那雙溫暖的手在十萬八千里外，四周一片寂清，雪花隨著鄉愁滴進了心底。

終於，接到了一通電話通知我錄取了。我來不及掃去車窗上的雪，匆匆地趕去人事部交上所有的證件。正要離去時，不經意聽見主任問桃樂絲：「她真的能勝任嗎？ 另外兩位候選人可都是經驗十足的程式員，你有一個月的試用期來考核她。」

桃樂絲淡定地說：「不用了！另外那兩位學業未成，沒取得畢業證書，我寧可招進一個有始有終的人。再說，她是唯一準時出席的面試者。」一道暖流湧上心頭，感謝那位及時為我開門的人，更感激那讀懂了我的桃樂絲。

桃樂絲是我的伯樂，她透視了那一紙文憑後的汗水，選擇了一個職場菜鳥，開啟了我在異鄉的第一份工作。每逢秋末冬來，我總會回顧那一天的面試，提醒自己：「冬天來了，春天也就在不遠處！」