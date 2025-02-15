我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

十字路口的母親

禾清
聽新聞
test
0:00 /0:00

穿著褐色冬衣的女子，舉著牌子在馬路中間的安全島來回走著，試圖引起過往車輛的注意。常常見到有人透過這種方式求助，我也沒特別在意，繼續開車前往健身房。

在健身房泡溫泉和游泳兩個多小時，離開時天色已經暗了，開車來到十字路口，等左轉號誌燈時，突然看到剛才那個女子舉著牌子，從黑暗中走向我。我吃了一驚，頓時心裡像吹進了夜裡的寒風，感到冷颼颼。

當我泡在健身房溫暖的水中時，她一直頂著寒風徘徊在川流不息的車流之間，足足兩小時，只為得到些許財物，撫養家中的孩子？都說「為母則強」，她究竟經歷過怎樣的困境，我並不清楚，但走到這一步，顯然是不得已的選擇。

我也是母親，多年前曾為了趕去學校接年幼的兒子，試圖趁著綠燈變黃燈的瞬間闖過，結果因差了零點二秒，得到一張罰單，不僅要交四百美元罰金，還得上交通學校。因此，我對這個母親不禁心生同情。可惜當時車上既沒有零錢，也沒有食物，無法給她提供任何幫助。

綠燈亮了，我穿過十字路口，順路進了一家小超市，買了一些麵包等食物，又繞回到她所在的地方，停下車打開窗，我將食物遞給她。她接過後向我道謝，然後小心翼翼地將食物放進地上的小提袋，雖然那個小提袋並不大，裝不了太多東西，但至少今晚她的一家人不會挨餓了。

其實在我們生活的地區，加州政府、縣政府和市政府都會為低收入家庭提供食物和生活補貼，州政府的食品計畫幫助低收入族群購買營養食品。阿拉米達縣（Alameda County）居民可以全天候撥打電話，尋求住房、醫療保健和救災等服務；市政府則提供冬季緊急避難所資源。

學校也為低收入家庭的孩子提供免費午餐，食物銀行也會為需要者提供免費食物，教會、慈濟等慈善組織則會提供食物、衣物、生活用品和住宿等。我們辦公室每年都會在元旦新年前舉辦募捐，為食物銀行和非營利組織籌集資金，還會發起為孩子們捐贈玩具和禮物的活動。

這個年輕母親很可能沒機會了解社會資源，因為生活所迫，不得不透過街頭募捐的方式求助。如果能夠向她提供一些社會資源的訊息，就能幫助她把家庭照顧得更好。

忽然間我靈感一閃，想起曾有一個同事總在車上放巧克力糖果，一開始我們以為他是嗜吃巧克力，後來才知道，原來他是為行車途中遇到的求助者所準備。想到這裡，我決定把阿拉米達縣冬季緊急避難所的資料，打印幾份放在車裡，並用紅筆圈出救助電話號碼，以後無論再遇到那個年輕的母親或其他求助者，我都可以把這些助人訊息提供給他們。

幸運的是，幾天後我從好市多（Costco）出來，在另一個路口再次遇到這個母親，她依舊面帶著溫暖的微笑，手中舉著那個牌子，我得以將救助資料和車上的一些食物遞給她，了卻心願。我衷心祝福她從此能過著更好的生活，以後再也不會在街頭看到她。

低收入 加州 好市多

上一則

憶進軍大西南(上)

下一則

成語故事

延伸閱讀

東邊日出西邊雨（四）

東邊日出西邊雨（四）
ICE逮捕驅逐無證客 阿縣開通法律熱線助維權

ICE逮捕驅逐無證客 阿縣開通法律熱線助維權
涉虐2童綁樹上毆打拍攝取樂 竹北健身房負責人、2教練起訴

涉虐2童綁樹上毆打拍攝取樂 竹北健身房負責人、2教練起訴
野火毀家園 洛杉磯避難所動物搭緊急航班 抵灣區

野火毀家園 洛杉磯避難所動物搭緊急航班 抵灣區

熱門新聞

台北南陽街是有名的升學補習街。（本報系資料照片）

南陽街情緣

2025-02-11 01:02

再婚的誘因

2025-02-11 01:02
葉企孫為中國近代物理學的奠基人之一，對世界科學發展亦有巨大貢獻。（圖／取自維基）

葉企孫，在北京街頭討飯的物理學大師

2025-02-12 01:02

說與不說，都有靈犀

2025-02-13 01:02

曾經的大夜班

2025-02-08 01:01
筆者畫的秋天景色。（圖／作者林良姿提供）

療癒的心靈粉彩

2025-02-12 01:10

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？