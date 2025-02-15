穿著褐色冬衣的女子，舉著牌子在馬路中間的安全島來回走著，試圖引起過往車輛的注意。常常見到有人透過這種方式求助，我也沒特別在意，繼續開車前往健身房。

在健身房泡溫泉和游泳兩個多小時，離開時天色已經暗了，開車來到十字路口，等左轉號誌燈時，突然看到剛才那個女子舉著牌子，從黑暗中走向我。我吃了一驚，頓時心裡像吹進了夜裡的寒風，感到冷颼颼。

當我泡在健身房溫暖的水中時，她一直頂著寒風徘徊在川流不息的車流之間，足足兩小時，只為得到些許財物，撫養家中的孩子？都說「為母則強」，她究竟經歷過怎樣的困境，我並不清楚，但走到這一步，顯然是不得已的選擇。

我也是母親，多年前曾為了趕去學校接年幼的兒子，試圖趁著綠燈變黃燈的瞬間闖過，結果因差了零點二秒，得到一張罰單，不僅要交四百美元罰金，還得上交通學校。因此，我對這個母親不禁心生同情。可惜當時車上既沒有零錢，也沒有食物，無法給她提供任何幫助。

綠燈亮了，我穿過十字路口，順路進了一家小超市，買了一些麵包等食物，又繞回到她所在的地方，停下車打開窗，我將食物遞給她。她接過後向我道謝，然後小心翼翼地將食物放進地上的小提袋，雖然那個小提袋並不大，裝不了太多東西，但至少今晚她的一家人不會挨餓了。

其實在我們生活的地區，加州 政府、縣政府和市政府都會為低收入 家庭提供食物和生活補貼，州政府的食品計畫幫助低收入族群購買營養食品。阿拉米達縣（Alameda County）居民可以全天候撥打電話，尋求住房、醫療保健和救災等服務；市政府則提供冬季緊急避難所資源。

學校也為低收入家庭的孩子提供免費午餐，食物銀行也會為需要者提供免費食物，教會、慈濟等慈善組織則會提供食物、衣物、生活用品和住宿等。我們辦公室每年都會在元旦新年前舉辦募捐，為食物銀行和非營利組織籌集資金，還會發起為孩子們捐贈玩具和禮物的活動。

這個年輕母親很可能沒機會了解社會資源，因為生活所迫，不得不透過街頭募捐的方式求助。如果能夠向她提供一些社會資源的訊息，就能幫助她把家庭照顧得更好。

忽然間我靈感一閃，想起曾有一個同事總在車上放巧克力糖果，一開始我們以為他是嗜吃巧克力，後來才知道，原來他是為行車途中遇到的求助者所準備。想到這裡，我決定把阿拉米達縣冬季緊急避難所的資料，打印幾份放在車裡，並用紅筆圈出救助電話號碼，以後無論再遇到那個年輕的母親或其他求助者，我都可以把這些助人訊息提供給他們。

幸運的是，幾天後我從好市多 （Costco）出來，在另一個路口再次遇到這個母親，她依舊面帶著溫暖的微笑，手中舉著那個牌子，我得以將救助資料和車上的一些食物遞給她，了卻心願。我衷心祝福她從此能過著更好的生活，以後再也不會在街頭看到她。