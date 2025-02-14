我和太太來美國二十多年，好幾年都和兒女住在一起，把他們的孩子照顧大了，自己也老了，想過獨立自由的生活。在友人幫助下，申請到了有政府補助的蒙郡（Montgomery county）蓋城（Gaithersburg）老年公寓。低房租的公寓有一室一廳，生活設施齊全，令我們很滿意。

我們的居室是在四樓，有一個小陽台可以養幾盆花，我們在此住了十八年。這裡環境很好，公寓前有一個花草樹木茂密的花園，每到春秋季節，櫻花和紫薇花開滿花園。

有一次偶然的機會，我在社區報紙看到一則廣告：「想住好的老年公寓可以到HOC Office登記。」於是女兒帶我們去登記申請兩室一廳。當時女兒問道：「我們還要做什麼？」工作人員說：「你們只管等候就可以了，我們的工作程序是所有申請老年公寓的人，資料都會存在系統，例如每年發放十個名額，這十個名額落到誰的頭上，是透過搖號決定的。」

六、七年過去了，這件事我們早就忘了，去年二月收到了一封來自HOC的信，通知我們申請資格搖中，我們有選房資格了，當下令我們感到有點驚喜。不過HOC指定的房子是一室一廳，和我們目前的老居室差不多，我們沒同意。‍經過努力爭取幾個月，HOC同意給予我們兩室一廳，但房子的地區和大小又花了不少時間挑選，才決定目前我們這套新居。

這套兩室一廳的新居，除了離活動中心遠一些，我們都很滿意。有電梯的新居在二樓面向東方，兩個睡房和衛生間各有一個窗戶，客廳和廚房連在一起，是直通式的設計，有三個窗戶，整個居室很明亮；廚房有爐子、烤箱、洗碗機、櫥櫃以及大理石檯面，設施齊全，做飯是燒電的，很安全。公寓樓設有洗衣房，有洗衣機和烘乾機，還設有健身房。

新公寓位在一個不太熱閙的小鎮，被參天大樹環抱，圍繞林子設有環形人行道，有小橋、涼亭等設施，讓在戶外活動的老人有舒適感。大約行走二十分鐘，就可看到幾百畝大的野花野草天然公園。

新居開車到我們常去的活動中心，大約三十五分鐘，一路上盡是草原、林子中的村落，偶爾有幾匹吃草的馬、奔跑的鹿群和天空中飛行的大雁。為我們開車的曾先生高興地說：「在這種環境開車不會感覺疲累，風景好心情自然也好，而且紅綠燈少，不會塞車。」

新居確實改善了我們的居住條件，面積比老居室大了不少，原本的廚房和衛生間狹小，又沒有窗戶，現在寬敞明亮；老居室地方小，電腦和電視都在客廳，我想看書或寫點東西，太太想看電視，就會相互受影響，如今我的電腦在房間，互不干擾；老公寓有鼠患和蟲害，新居無此困擾。

新居的一切讓我們很感動，在中國工作幾十年，也沒住過這麼好的房子，而且HOC資助大部分的房租，我們每月僅須支付幾十美元。我們不知從哪得來的福氣？真不知該如何感激美國政府。