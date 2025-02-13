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四季都穿涼鞋的人

潘莉

我們學校有些部門是使用Java程式設計語言開發軟體，每次Java更新，我們小組都是第一個運用Java的新功能，也是第一個採用Spring框架開發軟體，兩年後其他部門才開始運用。

這些都要歸功於溫德爾，他對新技術十分敏感，每當出現新技術，他就興奮地逐條逐句仔細研究，然後督促其他人更新。

我問他哪來那麼多耐心研究新技術？他驕傲地笑著說：「我所有的耐心和學習能力，都是在讀各種電子遊戲規則時訓練出來的。」

溫德爾是個電子遊戲迷，他帶著老婆和孩子全家人一起打遊戲，他還想把我們小組的成員都變成遊戲高手，下班後在會議室的大顯示器前玩「魔獸世界」。當談論技術和電子遊戲時，溫德爾就會滔滔不絕，平時他寡言少語，寫郵件就像發電報，寥寥可數的幾個字還會拼寫錯誤。

溫德爾是一個好奇的人，一雙凸出的圓眼總是好奇地四處張望，彷彿這還不夠，他的十個腳趾頭還要從涼鞋中擠出來幫忙觀察。他紮著麥穗般的馬尾辮，一年四季都穿涼鞋和短褲，不管天晴還是下雨、天熱還是天冷。唯一的例外是，第一次來南加大（University of Southern California）工作面試，他穿了一條黑長褲，臨時買了一雙白襪子，套住涼鞋裡的大腳丫。

有一次我們小組辦團隊活動，周六上午到好萊塢山（Hollywood Hills）健行，我們都穿上登山鞋或運動鞋，但溫德爾依然赤腳穿著涼鞋來了。後來走著走著，涼鞋磨破他的腳後跟，然後又磨破他的腳背，他只好脫掉涼鞋提在手裡，赤著腳前行。

一路上，溫德爾像蚱蜢一樣在山道上跳來跳去，迴避路上的石頭。幸好山道多沙，山又不高，他咬牙跟著我們走完山道，不過他累得滿臉通紅、汗流浹背，一雙腳已紅腫得像生紅薯。組長笑著說：「溫德爾，靠一雙涼鞋是不可能走遍天下了吧！」他狡辯說：「可以，我可以坐船。」

第二年我們小組去洛杉磯北面聖蓋博山（San Gabriel Mountains）斷橋（Bridge to Nowhere），溫德爾沒參加，臨行前組長來勸說：「去吧！我們集資為你買雙運動鞋，好嗎？」他拒絕了，並謝謝大家，溫德爾仍堅決不穿運動鞋，因為他不喜歡腳被束縛的感覺。

南加大 聖蓋博 洛杉磯

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