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江山與美人

彭素綺
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我住在北加州矽谷桑尼維爾（Sunnyvale），鄰居多半是高科技的工程師，而且以華人居多。日前經過鄰居家門口，聽到屋裡傳來我喜歡的中文歌曲「愛江山更愛美人」，令人聽了思緒萬千，欲罷不能。

「愛江山更愛美人」這首歌是一九九四年，在台灣熱播的電視劇「倚天屠龍記」片尾曲，由女歌手李麗芬主唱，音樂人小蟲作詞、作曲，只要聽到台上表演，我一貫會如癡如狂地跟唱，完全融入在歌曲的情境中。之前這個鄰居曾在院子打太極拳，屋裡傳出平劇曲調，也令我印象深刻。

一九五九年由影星林黛和趙雷主演的電影「江山美人」，在我讀小學時上映，當年戲院有賣站票，放映時擠滿觀眾。該片取材自民間傳奇「遊龍戲鳳（又名「梅龍鎮」）」，講述風流的正德皇帝私下江南，於梅龍鎮酬神廟會上巧遇李鳳，兩人種下情根後卻慘被分開，從此展開鳳姐未婚產子、單思成病的悲劇故事，全場觀眾看了都非常感動。

等到我年紀漸長，經歷了自己的愛恨情仇，才了解到「問世間情為何物，直教人生死相許」的真正切身之痛，即使貴為天子，也與衆人一樣，都逃不了情愛的關卡。我相信「愛江山更愛美人」，真心真意地唱出人間情懷，引起大家的共鳴，不紅也難。

當年我就讀台灣台南的成功大學，女生人數不多，我被同學封為校花。如今年紀大了，喜歡去翻看當年在校園裡的舊相片，陶醉其中一番。

話說回來，有些老同學好奇詢問：「多年未見，是否美貌依舊？」我都不敢立即回應，因為虛榮心是不會隨著年齡消失的。如今稍微感到高興的是，鄰居知道我的年齡會很客氣地說：「妳的外貌比實際年齡看起來年輕不少。」我時常勉勵自己，盛世美顏只要曾經擁有，不求天長地久，在此與大家共勉年長的人生旅程。

加州 矽谷 華人

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