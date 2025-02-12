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冰島與西歐遊記

小慧
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旅遊中有巧與不巧，恰巧我們都碰上了。去年十一月，我們抽空參加了旅遊團，希望在旅遊末季，去到嚮往的地方。出發前，旅行社發通知，除了在冰島，其他旅館及船上住宿都幫我們成功地免費升等，大家聽了一陣歡呼。

從紐約（New York）坐冰島航空約六小時到達冰島（Iceland），接我們的巴士在黑暗荒野中疾駛，地廣人稀，一路上燈光極少。到達冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）的旅館後，放下行李，又坐上另一輛巴士，趕著去看北美及歐亞兩大板塊拉扯中的大裂谷。

此時早晨九點，天剛亮，遊客卻是滿山遍野，到處都是黑色的大小火山石塊，山谷爭鋒凌厲，在此不得不敬畏大自然。隨後又乘車去看熱噴泉（Geyser），像極了美國的黃石公園，也有間歇式的噴發，因為不定時，又高低大小不一，總能給人驚喜。中午就在附近餐館享用有名的羊肉湯及紅燒羊肉，鮮美無比。下午四時不到，天就黑了，只好回旅館休息。

冰島全國人口僅四十萬人，首都雷克雅維克人口占了百分之六十四，其他人多半沿海而居，出口大宗魚類。當地火山多、地熱多、瀑布多，為當地居民提供廉價的暖氣、熱水及電力。日常生活用品靠進口，所以物價高，但是人民生活富裕，平均壽命有八十歲。

第二天，我們冒著小雨出門，導遊指給我們看十年前及如今的的冰川位置，令我們驚訝地球暖化之快，每個人都該警覺。導遊也提醒我們，當地法律規定不可踐踏路旁的地苔，它們在這艱苦的環境下，生存不易。之後其他旅客有人乘車去泡藍湖（Blue Lagoon）的泥巴美容浴，或晚上觀賞北極光，我們因為衣服和鞋襪都有些潮濕，就早早回旅館休息了。

第二天早上到達機場，才知道飛往倫敦的飛機，因為天候不佳要延到下午，於是補償我們一頓簡易的午餐錢。等我們到達倫敦機場，船公司的接待人員通知我們已經來不及了，要我們自行到下一站德國漢堡（Hamburg）上船。天啊！我們就要流落在街頭了，還不知道隔一天能否到達漢堡。

旅行社的全陪導遊安慰我們不要驚慌，他說會負責全部額外費用，他聯絡機場服務人員，又打了幾通電話，果然不久後，就叫了幾輛車把我們全部送進旅館；導遊還告訴大家，去德國的機票及當地旅館及車輛，也都會預訂好。

我們問輪船公司會補償我們這兩天的損失嗎？船公司説不會，因為錯誤不在船公司，但是會退回沒有參加上岸遊玩的費用。我們每個人事後都收到該項退費，再加上船上及冰島之後的旅館都有幫我們免費升等，至此我們對該旅行社及全陪導遊都很感謝，知道他們這次可能沒有賺到錢。

在德國漢堡過夜時，大夥決定要去喝德國啤酒，品嘗豬腳酸菜。我們發現豬腳的脆皮和廣東的烤乳豬不相上下，都很可口，因為是百年老店，店内布置精緻輝煌，食客眾多。

上船前，我們跟著當地導遊逛了漢堡市區及教堂，之後經過荷蘭（Netherlands）和比利時（Belgium），基本上參觀的行程也都類似。原本郵輪還要停靠法國（France），不巧正逢碼頭工人罷工，只得臨時在比利時多待一天，最後一程是回到起點倫敦（London）。

在倫敦我們參觀了溫莎古堡、西敏寺、白金漢宮、倫敦塔以及大英博物館。皇家建築氣派莊嚴又精美，到處都有深厚的文化遺產，非一兩天可欣賞完，只能寄望來年專程去觀光。第二天飛回美國，大夥一路上的濃情，至此也不捨地逐一告別。

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