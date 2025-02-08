去年春初，看完導演王家衛的電視劇作品「繁花 」，我心中很希望能親訪上海和平飯店。入秋時美夢成真，當我踏入和平飯店那一刻，腦海中只有「震撼」兩字能形容當時的感受。

眼前挑高大廳被精緻的裝潢與華麗的燈光填滿，讓人彷彿置身在一個充滿歷史與藝術氛圍的夢境。大廳牆壁上掛滿了精美畫作，內容描繪著中國與西方文化交匯的場景，讓人不禁駐足細看。四周的擺設是骨董家具與現代藝術品巧妙結合，既顯現出飯店的傳統底蘊，又散發著時代的氣息。

當帶領我前往房間的服務人員出現時，他那英國紳士般的儀態與禮儀，再次讓我感到賓至如歸。他身著筆挺的制服，言行舉止間充滿了專業與親切，不僅為我介紹飯店的設施，還貼心地為我解答所有問題，態度真誠，讓整個入住過程倍感溫馨。

推開房門的瞬間，我再次被驚豔，房間內床鋪的布置尤其令人印象深刻，潔白如雪的床單與枕頭平整地鋪展著，靠枕上的刺繡圖案細膩優雅，完美展示了飯店對細節的注重。浴室的設計也別具匠心，大理石材質的洗手台與現代化的設施完美結合，更進一步提升了奢華感。

到了夜晚，走出飯店大門，迎面而來的是燈光璀璨的上海外灘。外灘的夜景如畫作般展現在眼前，對岸浦東的高樓大廈燈火通明，江水倒映著燈光，動靜相宜，令人沉醉，站在這裡，彷彿置身於上海過去與現代交融的核心地帶。導遊還為我們講述了和平飯店百年歷史中的許多故事，這裡曾接待過無數名流政要，也見證了無數時代的更迭，聽著這些動人的故事，讓我更喜愛這間飯店。

第二天的早餐體驗更令我難以忘懷，從進入餐廳到離開，服務人員都以最專業的態度與微笑，去接待每個客人。中式早餐種類豐富，代表上海特色的小籠包、豆漿、小餛飩湯以及粵式點心等，無一不是最佳廚藝的呈現，每一口都能感受道地的風味；西式早餐的選擇也十分多元，從新鮮出爐的牛角麵包到濃郁的咖啡 ，展示出飯店的國際化水準與對細節的追求。

到了夜晚，和平飯店的爵士樂 表演成為另一個亮點，得過獎的老爵士樂隊帶來了動人心弦的旋律，配合歌手的深情演唱，整個酒吧沉浸在音樂的海洋中。我們忍不住隨著音樂翩翩起舞，非常快樂放鬆。

酒吧的氛圍高雅又親切，我們每個人都點了一杯招牌雞尾酒，調酒師熟練地混合出一杯杯色澤迷人的飲品，入口清新令人回味無窮，搭配附贈的一盤香脆花生，真是絕佳的享受。在這樣的夜晚，和平飯店再次以獨特魅力征服了我的心。

這次入住和平飯店，無疑是我旅行中難忘的一次經歷，整個入住過程無可挑剔，無論是飯店的環境、服務水準、歷史故事或是餐飲與娛樂，每個環節都超越了我的期待。和平飯店不僅是一棟奢華的建築，更是一個承載著上海城市精神與歷史記憶的地標，無愧於它在上海十里洋場的中心地位。