我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

黑色星期五

劉水荷
聽新聞
test
0:00 /0:00

在日耳曼語族和羅曼語族國家的文化當中，十三日星期五被迷信者認為是不吉利的日子，我雖是東方人，可是在這一天，同時發生兩件不幸的事，心裡多少有點犯嘀咕。

去年九月十三日星期五早上，我走進廚房發現地板上有些水漬，原來是冰箱漏水，正在煩惱時，同時發覺先生走路的姿態很奇怪，已經兩個禮拜了，這天特別明顯。追問之下，才知道他排尿有問題，問他是否需要去看醫師？他說不急，先修理冰箱，等師傅檢查後，建議不值得修理，可去買新冰箱。這時我看先生舉步維艱，臉色很難看，我當機立斷決定立刻帶他去看醫師。

先生當時已經走不動了，值班醫師建議我們馬上去急診，向護士借來輪椅，這時也顧不得自己腰疼，一瘸一拐地推著他趕往急診室。

到了急診室，醫師發現先生的膀胱充滿尿液，馬上為他裝導尿管，檢查後發現出現血尿、血塊及尿道嚴重感染。因為下體腫痛，醫院馬上為先生打了一劑嗎啡，過了一個多小時，他還是痛得很厲害，我請求醫師再給他打一針止痛，這時醫師考慮是否需要留院觀察？先生那時感覺好多了，希望能回家，醫師考慮再三，准許他掛著尿袋回家，並囑咐有狀況的話，要馬上回醫院。

回到家上二樓時，我在後面扶著先生，可能是因為他打了兩劑嗎啡的關係，頭腦昏沉，腿腳無力，在最後兩階時，他一時腳軟，往後就倒，我還來不及反應，也跟著摔到了樓底。恍惚間聽到刺耳的尖叫聲，發現原來是我摔倒時下意識的反應，幸好我跌落在我們早上從冰庫裡清出來的一些食物上面。

來不及細想，我馬上翻身爬起來，查看先生的狀況，先生四腳朝天，我想把他扶起來，可是使盡吃奶的力氣也無法移動他，他嘴上說沒事，但身體卻動彈不得。

社區裡正好有兩個鄰居在散步，我大聲呼救，她們看到先生躺在地上，也不敢亂動，馬上打了急救電話九一一， 不到五分鐘，救護車和消防車呼嘯而來，進來六個消防員，他們先問先生的頭頸腰腿是否可以活動？先生說只是手腳無力。

我向消防員解釋，我們剛從急診室回來，醫師給他打了兩劑嗎啡，消防人員再次確定，先生沒有頸椎、骨折的問題，才把先生扶到客廳坐下；接著又詢問他一些簡單的問題，確定他頭腦還算清楚才離開，臨走時囑咐我們，要把屋內不必要的小塊地毯移除，以策安全。

救護人員離開後，先生急著要去買冰箱，我說這事暫緩，晚上鄰居送來了一些簡單的三明治，先生早已體力不支上床休息，我一夜不敢闔眼。第二天先生掛著尿袋，我們去選購冰箱，問到了第三家，他們總算可以在隔天送貨。

感謝上帝，我們兩個加起來超過一百五十歲的老人，從樓上跌到樓下，先生沒有受到任何皮肉傷，我除了右邊臉頰擦破了一點皮有些紅腫，右邊膝蓋腫了一個大包，還好都沒有傷筋動骨，這也算是不幸中的大幸，我們總算幸運地熬過「十三號黑色星期五」了。

黑色星期五 九一一

上一則

憶四弟

下一則

無處可逃的可可托海

延伸閱讀

華裔消防員余建宏救火18年 家園毀於野火 重建舉步維艱

華裔消防員余建宏救火18年 家園毀於野火 重建舉步維艱
華人藝術家義演 助華裔消防員余建宏重建家園

華人藝術家義演 助華裔消防員余建宏重建家園
隔夜菜不冰易滋生微生物 醫：小心嘔吐、腹瀉食物中毒

隔夜菜不冰易滋生微生物 醫：小心嘔吐、腹瀉食物中毒
法拉盛公寓大火 2人重傷1輕傷 百餘名消防員灌救

法拉盛公寓大火 2人重傷1輕傷 百餘名消防員灌救

熱門新聞

我學習書法的歷程(下)

2025-02-02 01:00
葉嘉瑩詩句「池水一泓碧，天光萬古涵」，攝於溫哥華中山公園。（圖／取自維基）

永懷葉嘉瑩老師

2025-02-04 01:02
圖/吳孟芸

憐卿命薄

2025-02-02 01:02
著名弦樂器工匠史特拉底瓦里1714年製作的一把小提琴，7日將在紐約蘇富比拍賣。(路透)

華裔音樂家馬思宏曾擁有 義名匠小提琴拍賣將成最貴樂器

2025-02-04 20:36
這幅題名為「艾利馬」的油畫會不會是印象派大師梵谷的遺珠呢？ 答案關係到1500萬元，全球藝術界都屏息以待謎底接曉。(取材自LMI官網)

梵谷作品現明州？「艾利馬」原價50元 或值1500萬元

2025-02-01 21:40
筆者在三十多年前，於出租房大門前留下的紀念照片。（圖／作者彭素綺提供）

房東的生活甘苦談

2025-02-02 01:00

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光