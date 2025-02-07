在日耳曼語族和羅曼語族國家的文化當中，十三日星期五被迷信者認為是不吉利的日子，我雖是東方人，可是在這一天，同時發生兩件不幸的事，心裡多少有點犯嘀咕。

去年九月十三日星期五早上，我走進廚房發現地板上有些水漬，原來是冰箱漏水，正在煩惱時，同時發覺先生走路的姿態很奇怪，已經兩個禮拜了，這天特別明顯。追問之下，才知道他排尿有問題，問他是否需要去看醫師？他說不急，先修理冰箱，等師傅檢查後，建議不值得修理，可去買新冰箱。這時我看先生舉步維艱，臉色很難看，我當機立斷決定立刻帶他去看醫師。

先生當時已經走不動了，值班醫師建議我們馬上去急診，向護士借來輪椅，這時也顧不得自己腰疼，一瘸一拐地推著他趕往急診室。

到了急診室，醫師發現先生的膀胱充滿尿液，馬上為他裝導尿管，檢查後發現出現血尿、血塊及尿道嚴重感染。因為下體腫痛，醫院馬上為先生打了一劑嗎啡，過了一個多小時，他還是痛得很厲害，我請求醫師再給他打一針止痛，這時醫師考慮是否需要留院觀察？先生那時感覺好多了，希望能回家，醫師考慮再三，准許他掛著尿袋回家，並囑咐有狀況的話，要馬上回醫院。

回到家上二樓時，我在後面扶著先生，可能是因為他打了兩劑嗎啡的關係，頭腦昏沉，腿腳無力，在最後兩階時，他一時腳軟，往後就倒，我還來不及反應，也跟著摔到了樓底。恍惚間聽到刺耳的尖叫聲，發現原來是我摔倒時下意識的反應，幸好我跌落在我們早上從冰庫裡清出來的一些食物上面。

來不及細想，我馬上翻身爬起來，查看先生的狀況，先生四腳朝天，我想把他扶起來，可是使盡吃奶的力氣也無法移動他，他嘴上說沒事，但身體卻動彈不得。

社區裡正好有兩個鄰居在散步，我大聲呼救，她們看到先生躺在地上，也不敢亂動，馬上打了急救電話九一一 ， 不到五分鐘，救護車和消防車呼嘯而來，進來六個消防員，他們先問先生的頭頸腰腿是否可以活動？先生說只是手腳無力。

我向消防員解釋，我們剛從急診室回來，醫師給他打了兩劑嗎啡，消防人員再次確定，先生沒有頸椎、骨折的問題，才把先生扶到客廳坐下；接著又詢問他一些簡單的問題，確定他頭腦還算清楚才離開，臨走時囑咐我們，要把屋內不必要的小塊地毯移除，以策安全。

救護人員離開後，先生急著要去買冰箱，我說這事暫緩，晚上鄰居送來了一些簡單的三明治，先生早已體力不支上床休息，我一夜不敢闔眼。第二天先生掛著尿袋，我們去選購冰箱，問到了第三家，他們總算可以在隔天送貨。

感謝上帝，我們兩個加起來超過一百五十歲的老人，從樓上跌到樓下，先生沒有受到任何皮肉傷，我除了右邊臉頰擦破了一點皮有些紅腫，右邊膝蓋腫了一個大包，還好都沒有傷筋動骨，這也算是不幸中的大幸，我們總算幸運地熬過「十三號黑色星期五 」了。