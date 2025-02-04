窗外寒風凜冽，是極地渦旋（Polar Vortex）南下帶來酷寒的天氣，但是室內溫暖如春，瀰漫了美食的溫香。朋友簡妮花費半年的心血，打造了一個藝術工作室，我和幾個朋友應邀前往作客。

簡妮為眾人烤了一個白色蛋糕，奶香濃郁，入口鬆軟細膩，這蛋糕不簡單，後面還有一段故事。簡妮曾在斯洛維尼亞（Slovenia）的首都盧布爾雅那（Ljubljana）待過，去過川普 夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）的故鄉Novo Mesto，如今梅蘭妮亞再次成為美國第一夫人，故鄉人民為她自豪，期待她用自己的影響力宣傳祖國和故鄉。

Novo Mesto一家咖啡館為了慶祝梅蘭妮亞再度入住白宮 ，特意製作了這款白色蛋糕，以她的名字命名。

白色當然是象徵白宮，簡妮的臉書上有盧布爾雅那的朋友，於是學會製作這款蛋糕。

我們吃著蛋糕，感嘆梅蘭妮亞傳奇的一生，從東歐小國到身為白宮的第一夫人。我告訴眾人，我也去過盧布爾雅那，在那裡溜達時跟當地人聊過天，梅蘭妮亞初嫁川普時，消息傳到故鄉，鄉親嘰嘰喳喳地談論：「好好的一個漂亮模特兒，幹嘛要嫁一個美國老頭？因為老頭有錢嗎？」故鄉人民哪會知道，川普不是尋常老頭，而梅蘭妮亞注定會逆天改命。

我們聊名人，也聊普通人，不知誰提及美國前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬，五位前現任總統都出席了，川普和歐巴馬並肩而坐，談笑風生，氛圍親切而溫馨，讓記者感嘆有趣，其間的細節讓人尋味，因為兩人是多年的競敵，在各自的演講集會中，毫不留情地抨擊貶低對方，那些關於陰險卑劣的形容詞，依然在記憶的天空裡迴蕩。

朋友麗莎說，看川普和歐巴馬互動，她有一種錯覺，他們本是朋友，同屬一個俱樂部，俱樂部太高級，普通人連大門都摸不到。簡妮聽了補充說，一個左翼，一個右翼，反正都是一隻鳥的翅膀，可憐我們選民，看左翼右翼打來打去，也跟著瞎打一通。

朋友索菲不同意，她認定左翼和右翼不屬於同一個俱樂部，各有各的政治主張和治國策略，不同派別的政治家相互謾罵很正常。而卡特就像政治領域的大家長，他的去世讓小輩們又聚在一起，這群小輩中有的是朋友，有的是對手，但是出席長輩的葬禮，總得保持應有的風度和表面的優雅，所以我們看見了歐巴馬和川普有說有笑。

索菲的一席話，讓簡妮回憶外祖母還在時的歲月，每年的感恩節和聖誕節，她都能和表兄弟姊妹見面，滿桌的美食，一室歡聲笑語。但後來外祖母去世了，簡妮的母親因為遺產糾紛，跟Uncle和Aunt便斷了往來。總之，世事漫隨流水，簡妮的母親也被時光帶走了，在母親的葬禮上，她見到了姨媽一家，縱然心中有怨，還是保持溫文爾雅，說著禮貌客氣的話。

控制內心的怨恨，在公共場合維持敬意，是考驗一個人的修養和胸懷，不是每個人都能做到。當然政治家和常人不可同日而語，我想起有個朋友告訴我，她姨媽的葬禮和姪女的婚禮，她都沒有出席，因為有些人她不想見，見了讓自己添堵，陷入漫長的黑暗。她患了中度憂鬱症，是那種微笑憂鬱症，人前強顏歡笑、落落大方，其實內心痛苦不堪。

現代人心理健康很重要，政治家是政治家，常人是常人，常人要以常人的方式保護自己。