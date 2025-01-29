外孫女在書房練習畫畫。（圖／作者陳旭提供）

外孫女快五歲了，女兒基於離工作醫院的距離較近、社會治安和小孩上學學區 等考量，在上班開車不到半小時的巴爾的摩（Baltimore）北邊買了新房。

新房裝修改造又拖了很長時間，由於疫情 後女婿經常在家辦公，他的書房與辦公室就合為一體，外孫女和女兒共用另一間書房，日前女兒回家時，才把小時候讀過的書幾乎都搬回家。

多數人都相信，受過高等教育的父母，可以預示其子女有獲得高學歷的很大機率，是因為家族的傳承？還是有什麼遺傳密碼？

美國內華達大學（University of Nevada）社會學和經濟學教授瑪麗亞．埃文斯（Mariah Evans）領導的研究團隊，經過對世界各國貧富不同階層、受教育程度不同的家庭做了長達二十年研究。她對那些受教育不足三年，定義為父母文化水準較低的家庭；父母受過大學教育，也就是受過十五年至十六年以上教育的家庭，將這兩者互相比較，得出一個有趣的結果。

埃文斯教授指出，家中的書籍與父母的教育程度一樣重要，決定著日後孩子的教育水準，影響孩子受教育水準最重要的因素，是觀察家中是否有五百冊以上的藏書。這項研究的結果表明，在家裡放一些書是一種廉價的投資 方式，可以幫助孩子取得成功。

在中國，家中擁有五百本或五百本以上的書籍，可使兒童的接受教育時間多六年六個月；在美國，這個效果只有二年四個月；而對所有二十七個國家的研究中，平均優勢為三年兩個月。

在中國，如果家有五百冊藏書，相信算是書香門第了，在「萬般皆下品，唯有讀書高」的傳統氛圍下，考功名、求學歷，接受更多的教育也就順理成章。如今是多媒體發達的時代，日常生活中的誘惑太多，如何使小孩能靜下心來讀書並非易事。

如果家中有五百冊藏書，我猜想僅在小孩無聊寂寞的時候，隨手就能翻翻幾本書消遣，或許就能從閱讀中受益，感悟到「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」的道理，從此可能「心離書則神索」，就如「魚離水則身枯」。

我來到美國，對美式教育最大的感受是重視廣泛閱讀，而對背誦不屑一顧；學校學的和老師教的，僅是知識積累的一小部分，更多的是靠課外閱讀所增長的見識。在有條件的情況下，騰出一個書房，擺上幾本書，有一處順手就有的閱讀空間，還是不錯的選擇。

「安居不用架高堂，書中自有黃金屋」，一年多前，我女兒在約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫院當住院醫生的結業典禮上，系上送她的禮物僅是一冊值不了多少錢的書籍，我以為是小氣的禮品，但後來發現其實含有博大的意義。書籍是一冊一冊地累積到書架上，學識也在漸漸地同步豐富，這或許就是家有藏書的魅力所在。

埃文斯教授說，想增加家中藏書，即使只能做到一點點，也會有很大的幫助。就家裡的書籍數量而言，雖然只有二十本書，但仍對推動孩子閱讀，繼而可能接受更高水準的教育有重大影響，家長放的書越多，好處就越大，這是相當不錯的投資回報。