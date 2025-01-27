筆者自己包的小肥豬麵食點心。（圖／作者王秀榮提供）

快到春節 了，我問了戴安娜校長有何想法？她說當然要開春節派對，還笑迷迷地強調：「春節已是聯合國假日，二○二四年時，春節被列入非物質文化遺產名錄。」

戴安娜校長接著豎起大拇指，悄聲地說：「妳肯定還會帶來小肥豬。」這些話都是劉班長翻譯給我聽的。戴安娜校長猜對了，去年春節派對，我就做了拿手的麵食小肥豬，不過發生一點插曲，至今想起來就覺得好笑。

來美國後，我和先生開始在洛杉磯 社區學校免費學習英文，我們當年在中國時正逢文革，兩人都是初中畢業，只能從最基本的單詞開始學。一個教室裡分兩組，一名金髮年輕女老師愛麗絲教我們初級組，白人老太太戴安娜校長教另一組高級組，每組都有十來個同學。

我們這組有個姓劉的年輕女生，英文比我們好太多了，我們就稱她劉班長。臨近春節時，戴安娜校長提出要開派對的想法，每個同學帶自己煮的食物，在學校聚餐慶祝春節。

回家後，我立刻購買食材，先生說：「如果提早幾天告知多好，這樣真的太趕了。」先生再三叮囑我，別問別人做什麼，也不要告訴別人我們做什麼，讓妳秀一下絕活，給大家來個驚喜。

我最拿手的料理是包彩色水餃，有紅的、綠的和五彩水餃；其次是豆沙小肥豬，圓滾滾的模樣比乒乓球大一圈，白身子、粉紅耳朵，以及摁上兩粒黑芝麻當眼睛，讓人看了就想笑。

同學中有墨西哥 和韓國人，還有中東人，怕人家不吃豬肉，我們包的水餃是雞肉白菜餡，還讓女兒寫了英文的水餃用料說明，小肥豬就不用寫了，因為裡面是我自己準備的紅豆沙餡，細緻又香甜。隔天上課，我沒說會做什麼料理，別人竟然也都沒說，我心想，大家都在準備明天的驚喜吧！

聚餐時間是中午十一點，上午十點鐘，我和先生便把煮熟的水餃和蒸好的小豬，放在透明塑料食品盒裡，一盒擺放兩層，兩個人各自端著兩盒往學校走。一路上，幾個老外投來驚奇的目光，我們微笑著點頭，一路上心情愉悅。

教室大門像往常一樣緊閉著，大門是拉開後就能自動關上。先生把他那兩盒放在我這兩盒上面，示意我在門口站好，他要拉開教室門，然後安排我亮麗登場，我感到興奮又有點緊張。

拉開教室大門時，大家正在上課，先是瞬間的停頓，接著是一片熱烈的掌聲，原來是我們把時間記錯了。我滿臉尷尬，看了先生一眼，他也是一臉苦笑。

戴安娜校長笑著揮揮手，上課暫停，大家說說笑笑地圍上來，還沒等先生把水餃的食材說明放在桌子上，許多人就開始吃了，幾乎人手一個小肥豬，左看右看，滿滿的誇讚。愛麗絲老師咬了一口小肥豬，對我豎起大拇指。

先生不好意思地對劉班長說：「她說是下星期十五日，是我記成今天了，請妳給大夥翻譯一下。」老公指著小肥豬說：「我整個就是豬腦。」

劉班長想了一下，笑著說了一句英文，只見愛麗絲一口全吐到紙巾上，別人也都驚了，緊緊盯著手裡的小肥豬，有人慢慢地把小肥豬放回盒子裡。後來我們才知道原因，先生是自嘲，說自己是豬腦，劉班長卻翻譯成小肥豬裡包的餡料是豬腦。

還是老校長戴安娜先弄明白了，一口把小肥豬咬出豆沙餡來，她指著先生的頭重新翻譯一遍，大家哈哈大笑。很多人用餐巾紙包好小肥豬，說想拿回家給孩子吃，老校長一本正經地囑咐說：「告訴孩子，世界上有一種可愛的豬，沒有長大腦。」又是一陣哄然大笑。

這笑聲都是分兩次發生，第一次是別人說英文，我們聽不懂，陪著大家笑；聽了翻譯後，那才是笑到不行。