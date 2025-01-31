去年三月底，我們到美國首府華盛頓（Washington）賞櫻花，我們在那裡待了三天，玩得很盡興，各方面都非常滿意，遠勝十多年前跟隨旅遊團的匆匆一遊。但沒想到離開時，在赴機場的路上卻被地鐵耽誤了。

我們的航班是晚上十點二十分飛多倫多，六點剛過，我們就從華盛頓國家廣場附近的酒店退房走到地鐵站 ，準備搭乘車程五十多分鐘的地鐵到機場，還可以有充裕的時間到貴賓室吃喝一頓，誰知左等右等，直達機場的列車就是不來。

好不容易列車來了，乘客卻被告知地鐵路線出了問題，目前沒有直達機場的列車，只有等待路線暢通才會有列車再來。三天來在華盛頓遊覽的深刻印象和賞櫻的美好心情，全被這不守時的地鐵破壞了。

我們心急如焚地等到七點半還沒有列車，看到整個月台擠滿拖著行李準備到機場的乘客，我女兒果斷地站起身說不能再等了，必須上去地鐵站外叫出租車 ，否則誤了飛機麻煩就大了。

我們上到入口處崗亭，請地鐵管理員讓我們出去，管理員是一個人高馬大、音聲如鐘的非裔 人。他一聽我們是因為怕趕不上十點多的飛機，而想要出去搭出租車，就連忙勸我們放心等地鐵，以他的經驗來看，一定會來得及。

他特地把電腦螢幕扳過來，讓我們觀看火車目前所在的位置，指出剛才在某一站壅塞，現在已經疏通了，估計八點或八點十分列車就會到達本站，何必額外花錢去搭出租車？我女兒跟他說，我們是回加拿大的航班，還得在機場出海關過安檢，萬一時間太趕會來不及搭機，所以還是想出去叫出租車。

他聽完後，用洪亮的嗓音高聲說：「加拿大是我們的好鄰居，我去年剛去過，一切跟在美國一樣方便順利，你們完全不用擔心。」我女兒不好意思直接拒絕他的好意，就推說還是得出去到樓上洗手間方便一下。沒想到他拿出一串鑰匙，說不用上樓找廁所，讓我們跟他到員工洗手間。他如此熱情，我們盛情難卻，更不好意思堅持要出去搭出租車。

等到我們心懷忐忑地從洗手間出來，他又喜孜孜地告訴我們一個好消息，他指著電腦螢幕對我們說：「你們看，列車提速了，大約五、六分鐘後就到了。」我們真誠地感謝他，然後趕緊拖著行李下樓到月台，沒過多久，隧道中就傳出轟隆隆的聲響，我們終於在八點坐上了地鐵，並在九點鐘抵達機場。一路小跑火速過安檢通關後，還抓緊最後半小時到機場的土耳其貴賓室，享用了一盤點心後才登機。

一路上，我們都在感激這名非裔地鐵管理員，他的熱心和敬業不僅幫我們省了一筆搭出租車的費用，關鍵是化解了我們苦等地鐵的焦慮和懊惱，也恢復了我們對美國首府華盛頓的美好印象。

這段華盛頓之旅遇到的小插曲，非裔地鐵管理員的友善態度，像唱歌一樣的說話聲調，每次想起時，都會讓我從心底湧起一陣溫暖和感動。