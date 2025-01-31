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林肯國家歷史公園

小敬
林肯博物館裡的林肯畫像。（圖／作者小敬提供）
林肯博物館裡的林肯畫像。（圖／作者小敬提供）

二○二四年六月中旬，我們一行四人，從喬治亞州出發，經過北卡羅來納州、田納西州往東北部開上藍嶺大道（Blue Ridge Parkway），白天遊覽山脊線上大道美景，夜晚停留在州立公園，整整十天睡在露營車上。

之後，在開車回喬治亞州的住家時，當我們從維吉尼亞州前往肯塔基州，跨過邊界後，車程大約半小時左右，看到一個棕色牌子寫著「林肯的出生地（Lincoln's Birthplace）」。在美國，棕色牌子通常用於標示歷史遺址、景觀道路或旅遊景點，引導旅行者前往值得拜訪的目的地。

老公看到棕色的牌子，大叫著說：「從來沒想到林肯是在肯塔基州出生的，要不要去看看？」我也萬萬沒想到大名鼎鼎的林肯，竟然會在南方小鄉下出生，我們都想去瞧瞧美國第十六任總統亞伯拉罕．林肯（Abraham Lincoln）的出生地哈吉維小鎮（Hodgenville）。

下了高速公路交流道，開進小鎮，進入「亞伯拉罕．林肯出生地國家歷史公園（Abraham Lincoln Birthplace National Historical Park）」，之前我們旅遊過不少在美國的國家公園、國家河流和國家森林，這是我們第一次參觀國家歷史公園。

在整個參觀過程中，最令我後來對朋友們津津樂道的是，在博物館看有關於林肯生平的視頻。

我認識的美國名人當中，沒有一個從歐洲移民來美國的拓荒者，而林肯的祖父是一個從英國移民來的拓荒者，在美國拓殖和開墾土地。

林肯的父親湯瑪斯．林肯（Thomas Lincoln）則是一個手藝精湛的木匠，也是一名農民。林肯的童年需要幫助父母做繁重家務和農活，空閒時，他熱愛閱讀，經常走幾英里的遠路去借書。林肯也喜歡講故事給玩伴們聽，他常常讓玩伴們聚集在他身邊，聽他講述有趣的故事。他的講故事能力，使他在政治舞台上能清楚地表達自己想法，並且能說服他人。

這個旅途中意外的景點，讓我們對美國南北戰爭期間的歷史文化有進一步了解，林肯一生中最著名的事，是在一八六三年一月一日公布「解放奴隸宣言（The Emancipation Proclamation）」，影響後代深遠。

我們參觀完一棟象徵林肯出生地的簡陋小木屋，就前往博物館的禮品店，我買了一個林肯肖像可以當成紙鎭放書桌上，老公買了一張南北戰爭時期的一美元「聯邦鈔票」複製品，上面有林肯肖像和簽名，打算送給兒子當成今年的生日禮物。「聯邦鈔票」是在一八六一年至一八六五年之間發行，是美國歷史上第一次發行的紙質鈔票。

喬治亞州 博物館 肯塔基州

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