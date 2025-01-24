因山火災害，連帶被大風吹倒的大橡樹。（圖／作者潤蘇提供）

南加州 伊頓山火 （Eaton Fire）燒毀房屋的區域就在艾塔迪那（Altadena），離南邊我在巴沙迪那（Pasadena）的住家只有二十五哩，約二十分鐘的車程，許多在海外親友傳來關心問候，讓我們深深感動。

大火是在一月七日，首先在有許多富豪居住的寶馬山花園（Pacific Palisades）社區發生的，緊隨著當天伊頓山區也開始燃燒，火焰隨風勢燎及山麓的住宅區，一發不可收拾。晚上看電視新聞時，風勢很大，雖然門窗緊閉還是能聞到煙味。

忽然聽到一聲巨響，原來大門口的兩盆約一人高的大玉樹盆栽，被風吹倒了一個，而且三個大垃圾桶也全部被吹倒。第二天早晨起來，前院滿地都是被吹落的樹枝，幸好我的百年雪松還屹立在院子，但是空氣品質相當糟，地上到處都是被風吹來的黑煙灰和白色灰燼。

我每天早晨有走路的習慣，星期三早上發現街上空無一人，看來大勢不妙，空氣太差而且路上到處都有被吹倒的樹枝，走路相當危險，走了三個街口我決定回頭走。這時看到我家附近，有一戶門口人行道旁約三層樓高的行道樹，被前一晚的大風連根拔起，大樹幹也阻斷了人行道。

回到家後，收到巴沙迪那水電局的電郵，通知市民水源因為受山火影響，此時自來水不宜飲用，煮飯、洗碗和刷牙均應以瓶裝水代替，幸好電和煤氣還是照常供應，對日常生活影響不大。

星期五早上鼓起勇氣，我又開始晨走去附近的雷西公園（Lacy Park），這才發現公園的花草樹木損失重大，所以公園暫時關閉。一路上鋸樹的聲音此起彼落，果不其然，轉角一家前院就有一隊工人用各種電動機械在工作，處理連根倒下的一棵巨大橡樹，整條街的兩旁幾乎都堆滿了每家清出的斷枝殘葉。

星期六風勢稍弱，大陽依舊升起，園丁也一如既往地來我家工作，我特地寫了一張額外的支票 ，慰勞他將面對的龐大清掃工作。交代好後，我和兒子驅車去遠離災區的鄰城吃了一頓早餐，讓這個禮拜緊張的心情稍微放鬆一下。

在這忐忑不安的一周，我先後訂購了空氣淨潔器、隨身用充電器，以及可充電的露營燈，把家裡空調的濾網也換了，重新溫習一遍家中水、電、煤氣總開關的位置，還放了一個扳手在進門旁衣帽間的櫃子上，這是關煤氣總開關需要用到的工具。

另外，我也參考了網路上的建議，列了一個萬一必須撤離時，需要攜帶的重要物件清單。