日前坐在小院中，仰望藍天白雲，這是一個多麼適合居住的人間天堂，然而當聖塔安娜焚風（Santa Ana winds）來襲，人間天堂就變成人間煉獄。我們家所有人住的房子，不是在山上就是在山腳下，山火 光顧已成常態，我們也都有過因山火而逃難的經驗。

搬來美國之初，我們住在聖地牙哥 艾斯康迪多市（Escondido），家在半山上，可俯瞰整個高爾夫球場。二○○五年有一天，遠方的山開始著火，半夜時警察敲門叫醒，開門見到半邊天已呈紅色，火速地帶著重要文件，開車逃到附近一所高中避難。

避難時碰到一群鄰居，大家圍著小收音機，側耳傾聽火災走向，當聽到大火已穿過橋的時候，安妮的腿開始發抖，我趕緊過去緊緊地摟住她。不久後，有人叫我們去拿飯，那是紅十字會利用學校自助餐廳做出來的熱飯熱菜，到了晚上就發給大家毛毯，帶領我們到室內籃球場去睡覺。身上雖然帶了手機，但根本打不通，火災現況也無從得知，胡裡胡塗又過了一天。

到了第三天早晨，我住在聖地牙哥的姪女才找到我們，她開我的車，要把我們載到兒子位於洛杉磯的住處。出發之前，先開車去看我們的房子，只見警察站在社區大門口阻擋，並說有的房子被燒了，我內心非常緊張。

於是我把門牌號碼告訴警察，請他進去查看，很快他就比著OK的手勢出來了。我和姪女聽了雀躍不已，那次火災把山頂上的豪宅全燒光，我們位在半山上的房子卻幸運地保住了。

住在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）山上的大女兒，已逃難過好幾次，最嚴重的一次在我家住了兩個星期，她說她家前幾天就已經停電，已經把該帶的東西都放在車上了，隨時準備撤離。小女兒家住在布倫塢（Brentwood）的曼德維爾峽谷（Mandeville Canyons），那是所謂的富人區，因此成為此次全力搶救的焦點，我也徹夜守在電視機旁觀看，只見直升機一架接一架地往山谷澆水。

住在艾塔迪那（Altadena）的兒子，從未因火災而逃難，第一次逃難他的房子就全燒毀了。記得一月七日早上我打電話給他，他說山火離他們家還很遠，不用擔心。但當時已經停電，媳婦的媽媽住在附近的老人院，媳婦不放心，把她媽媽和一隻貓都接過來同住，他們當時並沒有接到疏散通知。

第二天清晨四時三十分，媳婦起來看一下，發現後院有掉下來的燃燒火星 ，覺得情況不妙，就叫醒兒子一同開車到朋友家，半路上才接到緊急疏散的命令。兒子在朋友家還打電話說，可能一、兩天就能回家了，話還沒有說完，就看到艾塔迪那已燒成一片火海的報導，兒子接著打電話來說，他們全部要到我家住。

我問兒子房子怎樣了，他說到了再說，我當時心裡就有預感，房子恐怕全被燒了。一小時之後，他們來到我家，我說房子是否沒了？媳婦已開始掉淚。艾塔迪那距離兒子工作的地點很近，學物理的兒子在那裡工作了將近三十年，那裡也住了不少他的同事。和他一樣遭到祝融光顧的有二百多戶，他們互相聯絡取暖，有一個同事最近剛被裁員，現在房子又被燒了，真是情何以堪。

眼見自己住了幾十年房子，一夕之間化為灰燼，心愛的東西再也找不回來了，是何等的痛心。這是美國史上最慘的山火，有一萬多受災戶急需政府安頓協助辦理保險理賠等各項事宜，幫助受災戶盡速重建家園，才是當務之急。