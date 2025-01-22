聖地牙哥 （San Diego）巴爾博亞公園（Balboa Park）盛名遠播，遊客趨之若鶩。我們搬來聖地牙哥後經常去逛，確實讓人流連忘返。公園坐落在距市中心稍北不遠處，有公共巴士直達公園外的停車站，下車後走一段路，再跨過一座陸橋才進入公園。

這座Cabrillo Bridge陸橋頗有名氣，是二十世紀初舉辦博覽會建成。此橋建築採用中國古代拱形橋，橋面兩邊有水泥欄牆，每隔幾呎有一盞銅柱燈。遠看有點壯觀，有如中國的盧溝橋，只是沒有雕欄玉砌及眾多石獅子，近看就沒有那麼雄偉。

公園面積相當大，有小巴士載運遊客繞圈子，我們第一次去參觀時，不知有小巴士可搭，大概走遍整個公園，累得我腳麻背痠。我們正好經過植物園，所以進去逛了一下，只見樹木參天，綠䕃遍地，別有一番景象，後來我們坐在板凳上休息一會兒，倦意全消。

公園內博物館 林立，各類的博物館有十幾間，我們只參觀過聖地牙哥自然歷史博物館及航空航天博物館。迄今我們已參觀自然歷史博物館三次，兩次跟兒子一家人一起去，五歲的孫女特別鍾愛這座博物館，她老是戀戀不捨地觀賞那些古動物化石，她看著恐龍標本，一直追問那是什麼動物？

航天博物館的飛機發明及演進展覽十分吸引人，不只有飛機模型還有相片展覽板，從萊特兄弟的第一架簡陋滑行器到螺旋槳飛機，然後再到噴氣機，其神速進展讓人眼花撩亂。我還看到在第二次大戰期間的飛虎隊照片，其中有幾張類似獎狀的相片，居然看到蔣介石頒發的國民政府感謝狀。

在介紹航天發展史中，有一個太空艙可供遊客進入參觀，可惜當天沒有開放。我們正要離開時，突然看到老彭在向遊客講解，老彭是我們在圖書館認識的一名土生華人，他是學工程的，退休後在博物館當志工。他後來一直說由他來當導覽，可以講解得更詳細，可惜失之交臂。

公園裡有一個日本庭園，我們第一次來公園時曾經參觀過，小橋流水頗有中國園林之美。當時正值櫻花盛開，遊客很多，庭園中央是一間很大的日式建築，裡面有一間小博物館及一個演藝廳，介紹日本文化。

公園北端有一個動物園 ，之前我們來聖地牙哥旅遊時曾去參觀過。最近這間動物園名噪一時，中國政府改變政策，又興起「熊貓外交」，租借了兩隻熊貓給美國，不知如何選到了聖地牙哥動物園。兒子帶著他的小女兒興匆匆地跑去，不料只見在入口處排了一條長龍，只好打消看熊貓的念頭，讓興致勃勃的小孫女有點失望。我們幾十年前曾在華府的動物園看過熊貓，不必像美國人急著去觀賞。

公園南端有一間很大的活動中心，場地很廣，分隔成三個球場，可以同時打羽毛球、排球或乒乓球等，活動中心安排好每天都開放幾小時。我們只去打乒乓球，那裡有二十張球桌，來打球的人大半是亞裔，球技高超，我們正好可向他們學習。