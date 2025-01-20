筆者拍攝的巨型球劇場內演出場景。（圖／作者黃子開提供）

二○二四年四月，女兒和十四歲的外孫陪我和老伴到拉斯維加斯（Las Vegas）旅遊。到達目的地第二天，外孫陪我一起到世界上最大的球形劇場「Sphere」看表演，這個巨型球二○一八年開工建設，二○二三年竣工，是目前世界上最大、AI 技術含量最高的球形放映廳。

高度一百一十二米，約有二十五層樓高，直徑一百五十七米，如此一個龐然大物，到底會帶給觀眾怎樣的感受？來到巨型球前，仰望巨大無比的球體，只見它外表五光十色，巨幅圖片瞬息萬變，撲朔迷離的魔幻感，令人震撼。

到了入口處，只見幾條望不到盡頭的長龍，我不禁擔心自己的老腿是否受得了。正在不知所措之時，外孫上前與場地工作人員交談一番，他轉頭微笑對我說：「姥爺，我們是VIP，不用排隊。」說完後，外孫便自信地帶我走向貴賓通道。雖然仍然需要排隊，但隊伍短了許多，大約十分鐘後，我們便順利進入球體。

此時，外孫成了我的小領隊，他的身高一百八十四公分、白皙的皮膚和英俊的相貌，顯得格外自信從容。在工作人員的指引下，外孫領著我一會兒步行、一會兒搭乘電梯享受VIP便利，不僅沿途品嘗各種點心，還拿到兩件印有巨型球圖案的紀念T恤，整個過程新奇又溫馨。

進入放映廳前的第一站，是機器人講解巨型球的歷史和構造，可惜我只能聽得懂幾個單詞，而外孫的中文也不流利，似懂非懂，走馬看花般感受氛圍。之後，我們沿著幾十級台階，找到放映廳正中央VIP專屬座位，環顧四周數了數，可能足足有一萬八千個座位。

五點半電影開始，一聲巨雷後，放映廳地動山搖，座椅隨之震動，感覺比去年四月五日紐約地震 還要強烈。螢幕緩緩打開，眼前出現一片湛藍無垠的天空，瞬息之間，我彷彿進入了另一個世界。接下來的每一幕，都讓我目不暇接，超清晰畫面展現出大自然無與倫比的美，有鬼斧神工的山川地貌、廣袤的森林和草原、浩瀚的江河湖海，還有數不勝數的各種動植物等，那種真實感彷彿穿越時空，令我置身在各種世間美景。

畫面一轉，一群獅子、老虎和大象向我們疾奔而來，彷彿就要衝破螢幕。平日天不怕地不怕的外孫，此刻嚇得閉上了眼睛，我一邊忍不住地笑，一邊真心佩服這些影像技術，竟能如此真實地營造這些逼真的體驗。

畫面隨後切換到一對高大、結實的男女，膚色像中東人，我心想這是亞當和夏娃嗎？是在講述上帝創造人類、創造萬物的故事嗎？一時間，我被畫面深深地吸引。

影片還有溫馨美好的場景，例如一望無際的橘林和玉米地、美麗的姑娘在田間勞作，其婀娜的身影宛如畫家筆下的佳作，置身在這動人的田園畫卷，讓我感到無比愜意。

鏡頭又一轉，浩瀚的大海呈現眼前，觀眾彷彿被帶入深海，周圍是密密麻麻的魚群翻騰湧動，觸手可及，這種人生首次的沉浸式體驗，令我嘆為觀止。

短短一小時的電影結束了，但我意猶未盡，夢醒了，頭腦仍然沉浸在奇妙的夢境中。後來得知這張VIP電影票，是女兒提前在紐約訂票，每張票價高達五百美元，雖然價格不菲，對我來說，這是一生中看過最精采的電影，絕對物有所值。