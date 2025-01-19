筆者的寵物MILKY，去年參加「萌寵聖誕造型大賽」。（圖／作者秋風細雨提供）

每天瀏覽世界新聞網，才能「秀才不出門，能知天下事」。有一天，看到世界日報首次推出主題為「萌寵聖誕造型大賽」網路票選活動，立刻吸引我的目光，因為我家有養寵物 。

我家寵物是一隻名叫MILKY的美國短毛貓，年齡十一歲半，相當於人類六十多歲。MILKY的毛色有灰有白，斑紋已在淡化，牠雖步入老年期，但MILKY那雙會說話的眼睛仍然炯炯有神，萌樣依舊可愛。這次票選活動是在線上舉行，參賽者必須在一個網路平台上傳自己的寵物萌照，前三名以網友的投票 排名，並設有特別獎頒給有創意的作品。

我該怎樣打扮MILKY為牠拍一張萌照呢？這可有點難了，因MILKY既怕拍照又不喜歡穿戴，為此我用盡洪荒之力，花了不少心思。

有一天，我坐在電腦桌前，事先將那件我為MILKY量身打造、手工縫製的衣服放在桌上，特意等牠來。當MILKY像往日一樣跳上我坐的椅子時，我先給牠來一個擁抱，並對牠說：「媽媽要給MILKY穿上這件衣服，漂亮又暖和哦！」

我一邊哄MILKY一邊為牠穿衣，牠倒是很順服。這件紅黑色、有花紋圖案的衣服穿在牠身上，大小合適，瞬間MILKY變成了漂亮的村姑。但是貓的內心世界，我們人類豈能了解？當我一離開椅子準備拍照時，牠瞬間跳起來，迅速地躲到茶几下面。當時我拿著手機步步緊跟，終於拍到較為滿意的萌照，於是便上傳網路報名。

這次活動從去年十一月中旬開始，起初參與者並不多，我家MILKY的票數排在第三名，但到了十二月上旬，陸續參賽的寵物多了起來，尤其是柴犬Pocky、鬥牛犬 Mochi Liu、霸氣總柴 Freddy等寵物，牠們的人氣高得驚人，因此MILKY已被遠遠地甩在後面。

此次活動參與者狗貓齊上，有柴犬、哈士奇、邊境 牧羊犬，還有體型最小的約克夏㹴、波斯貓、英國短毛貓，還有長毛短腿米努特貓等，讓人見識到不同品種的貓狗造型。

每個寵物造型打扮不一，風格也不同，有的扮成聖誕老人或是馴鹿，有的戴上聖誕帽，有的繫著領結，有的身披披風，也有圍著圍巾或圍脖的寵物。我們後來買了一款貓咪聖誕帽子圍脖，MILKY戴上後，氣質顯得更優雅了。

寵物的神態是多樣化的，作品中有的寵物舌頭外露，有的咧嘴憨笑，有的目光中透露著自信和堅定，有的拉長臉顯得高冷傲氣。平台上，這二十六張參賽萌寵照，構成了一組豐富、有趣的動物表情包，在主人們的寵愛下，這些寵物幸福健康又快樂。

比賽接近尾聲時，票數排名第一和第二的寵物，殺得不可開交，歷來冠亞軍之爭是觀眾愛看的熱點。與此同時，我感到MILKY有望擠進前八強，因為與MILKY票數相差四十多票的米克斯貓Gummi Bear，其粉絲時不時會忘了投票。但彼此又好像誰也不願意甘拜下風，大白天MILKY領先，但第二天一覺醒來，MILKY又落後了，這讓人不禁想起「龜兔賽跑」的寓言故事。

當十二月二十四日活動結束，MILKY得到九百八十九票，Gummi Bear則得到九百七十一票數，烏龜趕上兔子；皆大歡喜的是，MILKY和Gummi Bear都得到了特別獎。

我家貓咪首次參加票選活動，在線上我認識了新朋友，也粗淺地了解到別人家寵物獨特的性格，這其中的樂趣以及獲獎的驚喜，都令人難忘。