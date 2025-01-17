筆者在家中後院栽種的佛手瓜。（圖／作者鄭至燕提供）

去年在新澤西州 （New Jersey）入春之際，從鄰居那裡得到了一棵佛手瓜苗。佛手瓜又稱合掌瓜，俗稱洋絲瓜，這種高產量的瓜在中國雲南、廣東、海南島等地都有栽種。據我先生的說法，以前他們在雲南下鄉時，這種瓜由於高產，人畜都會吃。

其實前年我們就栽種了一棵，但沒有成功。去年的瓜苗與前年不同，前年是表皮光滑，但去年的表皮有尖細的刺，一開始並沒有抱很大的期望，既然得到了瓜苗，那就試著種種看吧！

經過春寒料峭的兩個月，去年四月底，我們在後院挖出一個長寬各一米餘、深近一米的坑洞，再把自製的廚餘有機肥倒入坑內，上面覆蓋一層土。一周後，就把在室內培植高約一米的佛手瓜苗下地了。

為了保證佛手瓜生長，我們一直小心翼翼地呵護著，平時施肥澆水不斷。新澤西州的氣候漸漸暖和，瓜苗也一天天長高，蔓藤愈來愈茂密。在鄰居的指導下，隨時把多餘的蔓尖掐掉，以便讓它的主蔓長出愈來愈多的枝蔓。

這些蔓尖又稱龍鬚菜，可以食用，我們用竹竿為佛手瓜搭建了一個棚架，每天起床的第一件事，就是觀看它的生長情況。天氣太熱怕佛手瓜不耐高溫 ，早晚盡量澆水，種在旁邊的南瓜和柿子樹也受惠不少，但只見南瓜結了一顆又一顆，這棵佛手瓜卻一直不開花。

立秋後，仍不見佛手瓜開花，我們幾乎失去了信心。勞工節過後，已不期望這棵佛手瓜了，誰知突然開了幾朵小小的淡黃色五角星花，同時也有零星像米粒大的果實長出來，這讓我們喜出望外，幾個月來的辛勤付出，總算有了回報。

隨著時間的推移，小米 粒般的佛手瓜愈來愈多，這時的佛手瓜已經攀高了近七、八米左右，它的枝幹也生長出很多枝蔓，齊頭並進一直向著我們屋後的露台前進。

看著佛手瓜成長，我想起了小時候在家鄉院子也有一棵佛手瓜，因為年齡小，沒關心過它的生長過程，只認為垂吊的瓜伸手就可摘下。

佛手瓜的產量特別高，在那個物質匱乏的年代，我們人也吃，家中養的雞也吃，不記得要施肥澆水，瓜果就會自然成熟了。

如今我們親手種植佛手瓜，才體會到從幼苗長到開花結果，一定要用心栽種，才能得到想要的果實，佛手瓜像小鈴鐺可愛地垂墜著，慢慢長成豐盈飽滿的模樣，回饋我們的辛勤耕耘。當我們把一顆顆佛手瓜摘下，輕輕削開嫩皮，那冒出來的瓜汁像似有生命的瓜果，挑選出幾顆大而飽滿的留種，希望今年能有大豐收。