我在密西根州（Michigan）生活了四十四年，有過兩次難忘的賣房經驗，回想起來連自己都覺得不可思議。一九八八年，我們在底特律市郊特洛伊市（Troy）東區，以十二萬五千美元買了第一棟學區房，一住十年。

一九九八年，我們在年近四十歲意外生的么兒，也到了上小學的年紀，為了讓他能念特洛伊市西區全新的高中，我動了換房的念頭。

當時外子在台灣教書，我一人在密州工作帶孩子，要想走正常的賣房流程實屬不易。有一天傍晚與鄰居聊天，我問說：「為什麼社區裡的幾棟房子，遲遲都沒有賣掉？」鄰居說：「各有各的原因，裝修好的房子賣價太高；沒裝修的房子太舊。」當時聽了種種房子賣不掉的原因，我就隨口一說：「我沒時間整修房子，如果有人願意按原樣買房，我就以十七萬五千美元的價格賣出去。」

沒想到第二天，鄰居就帶了一對朋友來看房子。我帶著那對夫婦樓上樓下看了一遍，見到凌亂和有灰塵的地方就說：「別介意，這些在我搬家時都會消失。」就這樣不到二十分鐘的時間，我們就訂了口頭之約，買賣成交。

我在沒找仲介、沒有插牌的情況下，順利賣出第一棟房子，雖然價錢比市價稍低，但讓我有了十萬首付去買一棟西區的房子，讓兒子念了密州數一數二的小學、初中和高中，最後順利進入全美最好的公立大學之一的密西根大學，可說十分值得。

二○二四年，我和外子都已步入七十歲，四季分明的密州夏天要割草、秋天要掃落葉、冬天要剷雪，加上漫長的寒冬，都成了負擔，於是我又動了賣房的念頭，準備搬到溫暖的南加州 居住。

一般賣房都要經過整修、擺拍、上市、看房等步驟，在看房期間，還得隨時維持屋內整潔，並且外出「避風」。就算順利取得買家出價，還要通過驗房及貸款 等過程，為期可長可短。

我們在第二棟房子住了二十六年，一路也做過多次整修，但還是有好些地方沒做。這些門面工作未必能讓房屋增值多少，但不做的話，肯定會讓買主有挑剔的理由；在做與不做之間，著實讓人為難。

幸好時代在變，買賣房子的方式亦然，這幾年經常看到或收到「現金買房，無論屋況」的廣告。抱著姑且一試的心理，我上網尋找「現金買房」的公司，沒想到還在網上填寫賣房資料時，就接到一名買家來電，說第二天可以來看房。

第二天中午，兩名男士準時前來，他們到處看、到處拍，並仔細聆聽我們對房子優缺點的介紹。之後他們表示有意收購我們的房子，並說當天下午就會提出報價。

下午四點，買家果然來電，說願意以五十二萬五千美元購買我們的房子，這個報價讓我喜出望外，因為比我的預估要高出一些。我為人處事一向求個心安，於是我說：「我很喜歡這個報價，但你們確定無誤嗎？」買家聽了立刻說：「經妳這麼一說，我們也要再考慮一下。」

兩個小時後，買家再次來電對我說：「謝謝妳的提醒，之前估價時漏了地下室還有修繕工作，所以新的報價是五十萬五千美元。」雖然比原先少了兩萬美元，卻是一個讓我心安的價錢，於是我欣然接受。

回想我這兩次賣房經歷好似天方夜譚，但都是基於知道自己想要什麼，然後坦誠地和買家協商，才能在短時間內順利完成交易。俗話說「天助自助」，我的經歷何嘗不是「自助助人」的成功典範？