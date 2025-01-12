我從遠郊搬到波士頓（Boston）市區內，看病和購物都很方便，但新的問題卻出現了，環境不熟悉，頗有土包子進城的感覺。

為了解除老年人的孤獨和寂寞，醫保 護士推薦了一個老人活動中心，在那裡可以與老年朋友們交往，聊天、書法、繪畫和跳舞唱歌也都行，有益老人身心健康。她說這家老年活動中心在橡樹街（OAK ST）二號，步行十分鐘可到，並打開手機導航讓我們看了具體位置，我看了看，是在一座弧形大樓的南端，我去過這座大樓，應該不難找到。

當天天氣很好，藍天白雲，清風習習，不冷不熱，閒來無事想提前去實地感受。因為自以為知道在什麼地方，所以我沒用手機導航就出發了，原本以為很容易找到，到達後四處尋找，才發現根本沒有橡樹街。後來我才知道，是護士讓我錯看了另一家老人活動中心。

詢問閒坐在路旁的一名老人，老人連連搖頭說他從沒聽說過，此時有一名男子從旁邊的大門出來，他叫住男子問說：「橡樹街在什麼地方？」男子告訴我往回走。我往回尋找了一段路，依然沒有找到，再問一名黑人 男子，他打開手機查看谷歌導航，依然說往前走到十字路口再右彎，這是我回家的方向，怎麼往回走了呢？

十字路口有家銀行，門口有一個黑人保安，對本地應當熟悉，我便前去詢問，熟料他並不知道，手機導航查了許久也沒查到。這時，從對面走來一男一女，男子是個身材修長的白人小伙子，上身穿著淺紅色鑲黃邊馬甲，左手拿著塑料瓶，右手拿著個撿拾地面廢棄物的長柄夾子；女子是個胖胖的黑人，穿一身牛仔服，後來我才知道他們是負責環衛的工作人員。

白人小伙子很熱情，見黑人保安面有難色，主動詢問有什麼事。保安將我和妻子問路的事告訴他，他二話不說，擺手讓我們跟他去，我們向保安道謝後跟著走去。他帶我們一直往北來到一個地鐵入口，要我們跟他一起搭地鐵。

醫保護士說這家老人活動中心距離很近，幾分鐘就到，怎麼還需要搭地鐵呢？我和妻子心中不免嘀咕幾句。兩人見我和妻子遲疑，問我們是不是不要搭地鐵了？但步行需要二十多分鐘，我們雖然相信他們不會有惡意，但還是選擇了步行。

走出地鐵站 ，兩人帶我們一直往東走，這時正是中午最炎熱的時候，萬里無雲，太陽火辣辣的，我看了看黑人婦女，她因為身材較胖，汗水順著臉頰往下流。白人男子因為年輕又精力旺盛，一邊走還一邊撿拾地上的廢紙雜物，遇見每個正在工作的清潔人員，他都熱情地打招呼。

兩人帶我們走了將近半小時，終於找到了橡樹街，當我看到OAK ST的路牌時，驚喜地大叫「OAK」，兩人見我如此高興，會心地笑了。從那個地鐵站走到這裡，一直往東走就到了，並不複雜，只要他們告訴我們，我們自己是完全可以找到的。但他們冒著酷熱，一直把我們送到目的地，真是太讓人感動了。臨別時，我激動地抱住白人小伙子，用力拍打他的肩膀，眼裡湧出了感激的淚水。