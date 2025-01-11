我住在北加州 矽谷桑尼維爾（Sunnyvale），日前看到鄰居太太把到附近華人超市 採購的食品搬進家中，有些因為數量多，沒有裝入塑膠袋，讓我看到了不少零食，她說都是家中三個小孩的最愛。

最近在網路平台看到九個添加物最多的食品，都是我喜歡吃的零食點心。想起當年，父親極力阻止我們購買零食點心，但是上有政策，下有對策，他最反對的是臭豆腐，我和二姊只好一起努力躲避他的目光。

當年有小販到巷弄中販售，臭豆腐有附加泡菜，非常好吃，我負責擔任把風的責任，一旦買到了，就匆匆地帶到廚房，父親只好接受，因為不能浪費食物，總不能丟棄吧！

父親不喜歡我們吃零食點心，主要是怕影響到我們吃正餐的胃口，二姊體型苗條，更是父親限制零食的原因；幸好我是零食正餐都吃，體重適中。

鄰居家有小孩的家庭，似乎都會買零食，我每天在社區散步時，都會看到一家很普及的華人網購宅配箱。我自己也是固定的忠實用戶，有些鄰居一次有多箱送來，尤其是家中有小孩的人。

有幾次我正好在院子，看到鄰居正在搬箱進屋，她笑著說，這些一大半都是女兒戒不掉的零食，她只好選擇「兩害取其輕」（The lesser evil）的原則。我告訴她，我也喜歡吃零食，內心也會感到掙扎。

我通常都會考慮到，至少我可以吸收維他命、礦物質等成分，每次不要過量攝取，不要太擔心添加物，這是人類自求心理平衡的本能，否則會心理壓力過大。

結果我們的話題轉到日前的美國總統大選 ，兩人都認為在大選時，很多民眾都是採取「兩害取其輕」的原則。說完選舉話題後，我們兩人不禁笑出聲來，選擇零食也可以扯上總統大選。

直到今日，我在選擇零食時，都會想到父親，他苦心叮嚀我，要注意食物的營養價值，寧缺勿濫，因為這是一生的好習慣，值得深思。