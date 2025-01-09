寒冬初升的太陽，為天際增添了些許絢麗的朝霞。窗外薄靄氤氳繚繞，似乎正洋溢著濃濃的暖意。這時我們走出家門，邁著輕盈的步伐，往德州 （Texas ）達拉斯（Dallas）境內一個社區裡的俱樂部走去。寒來暑往，歲月不居，想不到我們來美國已經度過了二十七個春秋。

想起一九九○年代末將出國時，我們曾向從美國回來的親朋好友取經，他們誠摯地告訴我們，美國雖好，但不宜久留，因為在美國不會開車等於沒有腳；不會英語等於是啞巴。那裡沒有朋友和你聊天，困在家裡，十分寂寞，所以不少人都嘗到了孤獨、落寞的苦滋味，而要求早早回國，一分鐘也不想耽擱。

但我們還是懷著激動、好奇、興奮和憧憬的心情，越過重洋來到美國，呼吸到了新大陸的新鮮空氣，看到了不少摩天大樓。但時間一長，生活無聊至極，寂寥難熬，這時無意中邂逅了一對從台灣來的伉儷，他們是老華僑，秉承著不少中華民族的傳統美德，樂於助人，引領我們走進了這個社區裡的俱樂部。

雖然這只是小小的俱樂部，但設施真不少，有大螢幕的電視機、乒乓球檯、提供居民聊天時用的沙發和茶几。到俱樂部來的都是本社區居民，但大多是洋人，偶爾也有個別華僑來此消遣一下。

在海外遇到華人 ，都會覺得相見恨晚，開始時會自我介紹，一旦開了頭，就會有什麼說什麼，暢所欲言，例如有人覺得在美國生活家務太多，做得很累；有人覺得與兒媳或女婿相處不融洽，心情很不舒暢。

有一個教授語重心長地勸告大家，我們都是沒有報酬的保母，是心甘情願、無怨無悔的，何必煩惱。

還有人發牢騷說，在這兒我們既是主人又不是主人，是客人又不像客人，不知如何面對。我太太說：「若要好，老做小。家人之間要和睦相處，彼此包容才能家和萬事興。」大家聽了都覺得很有道理，心也舒坦了不少。

我們天天都會到俱樂部來談心聊天，一天不來，就好像有一件什麼重要的事情沒有做。其間，有人喜歡音樂，就抽空向大家推薦一些世界名曲，並介紹一些欣賞音樂的方法；有的是英語老師，會教些常用的英語短語，以便大家和洋人打交道。還有一名律師，提醒大家要如何學會保護自己。

總之，我們喜歡這個俱樂部，懷念來過這兒的朋友，珍惜這份來之不易的友誼，俱樂部給我們帶來很多樂趣與美好記憶，讓我們嘗到了甜蜜的滋味，所以我們還是選擇留了下來。

我想起中國著名藝術家豐子愷曾講過一句話：「萬般滋味，都是生活。」社區裡的俱樂部讓我們嘗到了生活中的各種滋味，人生也變得更加豐富多彩。