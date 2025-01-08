聖荷西市的日本友誼花園，只見到乾涸池塘中的石龜。(圖／作者曾華容提供)

十年前，新加坡 的朋友來訪，我們帶他們去參觀過聖荷西 市（San Jose）的日本 友誼花園（Japanese Friendship Garden），當時曲徑通幽，處處綠草如茵，沒想過如今池塘已變色。

占地六英畝的日本花園，是當初聖荷西市為了紀念和日本姐妹市岡山（Okayama）的情誼，而以著名的後樂園（Korakuen）為版本所興建，它於一九六五年十月落成。次年又從岡山送來肥碩的錦鯉，魚在水中悠閒地游著，好風水又可旺財，得來全不易。

花園在新冠疫情間一直處於維修狀態，處處石塊林立，頗有寂寥的蕭條，遊客少了許多。茶園盡頭附近還有一座小石塔，石塔雖小，但卻素潔精緻，綠蔭深處沒有涓涓的流水聲，卻也讓人凡俗盡消。

這個簡樸花園位於凱利公園（Kelly Park），意在提供一個非常安静、放鬆的環境，享受一個擁有獨特拱橋與石階的環境。如今園內沒有花團錦簇，不見流水也不見瀑布，池邊蜿蜒兩側種的是櫻花、五角楓、山茶花、五針松及垂柳，讓人略感寂寥，紅楓或是幾簇濃郁的映山紅，雖然增添了生機，但罕見結婚新照景點及人群。

去年十一月中旬我們造訪時，熙熙攘攘的遊客，只能看到一片石林、日式拱橋及茶屋造景。池塘完全乾涸，只見石龜以及池底光禿禿，慘不忍睹。

送走了一夏，又過了一個殘冬，這些景象是以前我們沒看過的。希望不久後，聖荷西市能重新好好運作日本花園，使它回到從前的繁華。